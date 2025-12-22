基北北桃減碳拿獎更容易！明年「減碳存摺2.0」門檻降至5公斤

基北北桃我的減碳存摺全民運動參與突破40萬人暨贊助商頒獎記者會。（孫敬攝）

「基北北桃我的減碳存摺全民運動」自推動以來參與人數呈爆發式成長，從去年28萬人成長至今年44萬9000人。為刺激市民參與意願，明年全新升級的「我的減碳存摺2.0」將每月減碳20公斤兌換門檻，調降至5公斤以上減碳量即可兌獎，讓民眾更容易參與減碳帶來的實質回饋，使環保行動變得更有感。

台北市副市長張溫德分享，最初這項減碳存摺是從計算碳足跡出發，透過悠遊卡平台將生活化、有趣的活動，潛移默化將基北北桃4個縣市的交通運輸，不論是YouBike、公車及捷運的碳足跡被看見，讓所有的市民覺得減碳不再是為了特定目的而做，而是日常生活的一部分。未來也將跟悠遊卡公司討論，從運輸減碳概念，擴大到其他生活層面，並期許更多民間企業加入響應。

新北市副市長劉和然指出，基北北桃4個縣市政府已形成跨界治理，致力於解決民眾跨區生活與就業的移動需求。身為環保背景出身的劉和然觀察，新北市的三大排碳量包括住商、工業與交通，因此從交通著手推動「我的減碳存摺」至關重要，而這本存摺存的不只是多少利息，而是對下一代的責任與幸福。

新北市將持續配合政策，包括淡江大橋通車2條公車路線、淡水到八里的觀光公車，以及即將完工的捷運三鶯線，都將納入減碳存摺的範疇。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆雖然腹地較小，但基隆市的大眾運輸通勤率位居全台第二達33.4％；電動機車14％更是全台第一。減碳存摺活動的成功除了政府宣傳，更仰賴企業的鼎力協助，強調愛護地球是每個人的責任，基隆將持續與北北桃攜手努力朝明年60萬人目標邁進。

桃園市政府祕書長溫代欣則表示，基北北桃「減碳存摺2.0」明年門檻大降至5公斤，幽默提到自己正是那減碳存摺「44萬」其中一員，桃園市近年來積極努力「打底」，包括優化人行道及公車司機受訓，並計畫明年將偏鄉服務的「桃小巴」路線由32條大幅增加至82條，未來3年目標達到200條。

此外，桃園明年更將推出「桃園新幹線」公車服務，也會在政策協助公車業者布局，並在捷運建設上與新北市捷運合作推動三鶯線延伸至八德。

