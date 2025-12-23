基北北桃環保平台強化經驗交流 提升治理效能
記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導
基北北桃環保交流合作平台第9次會議於昨(22)日順利圓滿落幕，會中四市就近期聯合稽查執行成果及深獲民眾好評的靜桃專案成果展現外，也就清潔隊基層人事制度及福利議題進行初步討論，透過平台機制強化跨縣市經驗交流。
桃園市政府環境保護局表示，桃園市持續透過跨縣市聯合稽查，嚴格遏止改裝噪音車擾民，截至今年11月底，警方已依《道路交通管理處罰條例》裁處逾千件，執法成效斐然。為強化制度嚇阻力，桃園市蘇俊賓副市長於112年倡議推動的修法已三讀通過，未來針對非法改裝排氣管，將處以加倍罰鍰並新增吊扣牌照等重罰規定。除了法規與裁罰，桃園環保局並透過與市府警察局交通大隊及各分局聯合執法機制，加強巡邏與攔查，強化取締改裝噪音車可能衍生的公共危險行為，共同維護社會安寧。在制度與多元管制措施並行下，桃園市推動的「靜桃計畫」於今年榮獲《天下雜誌》及《國家永續發展獎》雙重肯定，彰顯桃園市在噪音防制與城市治理創新上的卓越成果。
桃園市政府環境保護局表示，清潔隊員作為城市環境衛生的執行人力，隊員福利也是環保局相當重視的一環，會議中亦就清潔隊人力相關議題進行交流討論。基北北桃環保交流合作平台已成為四市就環保政策與第一線執行經驗進行交流的重要管道。透過定期會議分享實務成果與制度經驗，有助於彼此借鏡精進，未來將持續善用平台機制，深化跨域合作，共同提升環境治理效能，守護市民生活品質。
基北北桃環保交流合作平台會議落幕（桃園市政府環境保護局提供）
