基北北桃環保平台深化聯防 共推寒假緝噪並升級隊員福利

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

北台灣千萬市民的生活品質，有賴跨縣市的行政協作。基北北桃環保交流合作平台22日下午於新北市政府「逗點實驗室」舉行，由新北市環保局主辦。4市環保局長針對噪音車防制、第一線清潔隊員福祉及淨零轉型等議題展開深度對談。平台成立3周年來已召開9次會議，累積推動14項合作方案，成功將原本分散的環境稽查、廢棄物處理與河川污染改善，串聯成穩固的區域防護網。

針對民眾反感的改裝車噪音問題，4市決議於115年寒假啟動專案聯合稽查。新北市環保局長程大維提出「查車、查人、查車行」的全方位策略，強調執法不再只限於街頭攔檢，而是動用跨局處小組直搗源頭改裝車行。根據數據顯示，新北市114年截至11月，僅噪音科技執法即舉發2980件，環警聯合稽查則攔查逾4萬輛次。目前已成功查獲5家違規車行及17輛非法改裝車，展現強力執法還民寧靜的決心。

為了守護城市環境的無名英雄，會議重點研議優化清潔隊員待遇。以新北市為例，健檢項目特別增加肺部低劑量電腦斷層（LDCT），並安排專業職醫訪視提供醫療建議。為緩解基層清運壓力，新北規劃5年內逐步增補227名人力及88輛清運車，確保清運品質不打折。在實質獎勵方面，新北已調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並統一發放GORE-TEX等級專業防水衣，讓隊員能應對惡劣氣候並獲得尊嚴保障。

在永續治理方面，新北市於會中分享「新北減碳集多多」專案成果。這套制度利用數位科技媒合企業ESG資源，開發「淨零新北APP」與集碳平台，將搭乘大眾運輸、騎乘自行車及採購負碳商品等低碳行為轉化為實質獎勵。透過數位化手段將減碳行動融入市民日常生活，不僅提升政策參與度，也成為基北北桃未來深化淨零合作的重要藍圖。各縣市代表也方針對人力資源管理與職場健康促進經驗進行交流，作為後續優化政策的參考指標。

新北市環保局強調，面對城市環境治理的挑戰，基北北桃將持續深化跨域聯防，充分運用科技工具與數位手段提升治理效能。未來除了持續關注第一線隊員的健康與保障，更期盼將永續概念融入千萬市民的日常生活，共同建構乾淨、寧靜且宜居的北台灣生活圈。

照片來源：新北市政府環保局提供

