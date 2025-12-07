基北北桃環教與綠樹碳盤查 交流成果

基隆市政府5日主辦「114年度基北北桃四縣市環境教育與校園綠樹碳盤查成果交流活動」，邀集基隆、台北、新北及桃園四市教育局處代表、校長與環境教育推動者，展現四市攜手打造低碳校園，以綠樹碳盤查為主軸，呈現永續行動。

教育處體健科吳蓓郁科長表示，本市的環境教育，是以「永續城市、有愛基隆」為願景，呼應聯合國SDGs目標，推動校園綠化、節能減碳、海洋與生態教育等，並透過「淨零綠校園」教學協助學校通過台美生態學校綠旗、銀牌和銅牌認證。她說，這次成果交流展，不僅展現四市在環境教育上的豐碩成果，更深化彼此合作與共享願景，攜手落實「基北北桃永續共好」，未來四縣市將持續推動「淨零綠校園」行動方案，為下一代打造更美好、更幸福永續未來。

臺北市以系列深度研習，強化環教種子教師專業；新北市推動30所種子學校導入碳盤查研習，讓減碳理念深植校園；桃園市將「樹木碳匯」概念融入教師培訓，培育更多減碳行動者；基隆市則辦理永續校園淨零行動教師增能工作坊，並在暑假進行愛校護樹盤查行動。

教育處說，這次活動，除了聚焦在四縣市的環教成果交流外，還特別邀請到國立臺灣大學大氣科學系羅敏輝教授，擔任氣候變遷議題講師，他高度肯定基北北桃四市在校園碳盤查與環教的努力，讚譽這是「將國家永續發展目標具體落實於基層教育的典範」。