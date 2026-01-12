基北北桃生活圈人口淨成長前十行政區 永慶分析基人口紅利落誰家

cnews124260112a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

永慶房產集團統計2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區的房價表現，平均房價多落在2或3字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。其中新北市淡水區，桃園市龜山區、觀音區，人口淨成長都高於2%，是北台灣四縣市人口增加趨勢強勁的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市淡水區淡海新市鎮經過多年開發與經營，近年各項生活機能已陸續完善，淡海輕軌通車後也讓新市鎮與淡水市區往來更加便利，未來還有淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大工程將陸續完工，有望進一步強化當地聯外交通機能。淡水區2025年12月人口淨成長3.6%，顯示淡水區人口動能相對強勁。2025年房價平均單價30.2萬元，累計交易1,544戶，排行榜中戶數最多，顯示淡水區在北台灣生活圈中，對購屋族群相當具有吸引力。

桃園市龜山區2025全年人口淨增加4,433人，成長率達2.4%排名第二。陳金萍指出，龜山區鄰近新北市林口區與新莊區，受益於2017年機場捷運通車，加上A7重劃區開發陸續到位，以及周邊華亞科技園區、龜山工業區產業帶動，持續吸引人口移入，2025年平均房價32.6萬元，平均總價1,148萬元，近年也成為首購族、通勤族關注的購屋選項。

桃園市觀音區今年房市交易量雖然只有140戶，但人口淨增加1,652人，人口成長率達2.2%排名第三。陳金萍說明，觀音區2025年平均單價20.5萬元、平均總價563萬元，除了觀音工業區所帶動的就業人口，在草漯重劃區的開發下，以及大園客運園區與未來航空城題材，都是觀音區持續吸引人口遷入的因素。

前十行政區中，桃園市中壢區2025年累計成交1,494戶，僅次於新北市淡水區，平均房價29.6萬元，顯示房市交易熱絡。陳金萍分析，中壢區是桃園市人口的大區，今年人口增加4,163人僅次於新北市淡水區與桃園市龜山區，因人口基數較大，人口成長率1%，排名第八。中壢區除了青埔重劃區會展中心、美術館建設逐步到位、商圈成熟，加上桃園高鐵、機場捷運的交通機能，吸引不少雙北與新竹地區人口遷入；中壢市區的中壢車站也有鐵路地下化與捷運延伸等工程持續推進，也帶動商圈再造發展。

基隆市中正區人口淨成長達1.2%，排名第七，平均房價19萬元，是基北北桃生活圈少數的房價凹陷區。陳金萍補充，基隆市中正區在交通上可以透過台鐵與快捷公車直達台北市，若搭配行政院TPASS通勤月票，加上中正區1字頭房價，對通勤族相當具有吸引力，也帶動人口的移入，也使得基隆市中正區2025年人口成長了592人，對區域房市有所支撐。

