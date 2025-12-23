基北北桃第6次副市長會議！深化跨4市治理
[NOWnews今日新聞] 基北北桃合作交流平臺第6次副市長層級會議於昨（22）日下午在台北表演藝術中心舉行，本次會議由台北市主辦，並由台北市副市長林奕華主持，新北市副市長劉和然、基隆市副市長邱佩琳及桃園市副市長蘇俊賓共同主持。4市副市長及各局處、研考會團隊齊聚一堂，透過8大議題工作小組成果報告與交流，持續深化北臺生活圈的跨市合作。
林奕華表示，基北北桃合作平臺自成立以來，已逐步建立穩定且具延續性的運作機制，除了議題交流外，更從長期藍圖、政策規劃到實際執行，透過副市長層級會議與工作小組的密切協作，累積具體成果，形成4市之間最深入、最具行動力的合作模式。截至本次會議，四市目前列管合作案件共63案，並於本次會議新增11項合作提案，同時檢視既有案件的執行情形與階段性成果，展現跨市合作已逐步由討論交流，深化為制度化、以生活圈為導向的治理實踐。
林奕華指出，北台生活圈在交通、環境、公共安全與市民服務等面向，長期面臨跨行政區的治理挑戰，也因此更凸顯四市緊密合作的重要性。透過長期且穩定的協作基礎，4市已在綠色運輸、防災救援、學童鮮奶政策及電子煙整合性防制等議題上，逐步形成市民能夠實際感受到的合作成果，讓跨市合作真正融入日常生活。
林奕華也肯定4市研考會與各局處同仁的投入與專業，強調透過研考機制的持續追蹤與檢視，讓合作案件在新增、續辦與執行過程中，能確保方向明確、進度到位，是平臺能夠穩健運作的重要關鍵。
本次會議中，各工作小組除檢視既有合作進度外，也針對多項市民關切議題提出後續合作方向。林奕華於裁示中指出，未來跨市合作應持續朝向「一致性」與「可感性」深化，讓市民在北台生活圈中，不因行政區域不同而產生服務落差，並請各工作小組盤點可一致化的政策與措施，使合作成果更具體、方向更明確。
針對電子煙防制議題，林奕華表示，該議題已涉及校園安全、公共安全與毒品防制等多重面向，請各市在既有合作基礎上，進一步結合教育與警政體系，強化跨市聯防效能；同時，林奕華也指出，在推動跨市治理過程中，科技化與資料化將是未來4市合作的重要底層能力，透過AI應用與資料整合，不僅有助提升治理效率，也是強化跨市協作的關鍵基礎，請各工作小組持續盤點可共享的資料項目，並提出4市一致的技術需求與應用方向，逐步建立共同運作的資料基礎。
至於環境資源與永續治理方面，林奕華期盼各市就廚餘處理、碳預算及氣候風險等共通議題，提出更具體的跨市合作構想，逐步建立彼此支援的永續治理架構。
林奕華也指出，本次會議選在台北表演藝術中心舉行，別具象徵意義。北藝作為北臺重要的文化場域，不僅展現城市的文化能量，也象徵四市透過文化交流深化彼此理解，讓跨市合作不只是制度上的連結，更是城市品味與治理理念的相互學習。
最後，林奕華感謝基隆、新北、桃園3市團隊，以及文化局、台北表演藝術中心與研考會同仁的全力投入，並期盼四市在既有良好默契與深厚合作基礎下，持續深化基北北桃生活圈的跨市協作，讓合作成果持續在市民生活中發酵。
