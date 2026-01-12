基北北桃籌TPASS預算 柳采葳批中央無能地方扛

柳采葳怒批，這是中央無能，只好地方自己扛！(議員辦公室提供)

▲柳采葳怒批，這是中央無能，只好地方自己扛！(議員辦公室提供)

為因應中央115年度「TPASS行政院通勤月票」補貼款尚未能撥付，基北北桃四市考量TPASS屬於中央與地方重大政策，應考量以民眾福祉為重。台北市交通局十二日表示，為落實這項重大政策，中央補助款撥付前，地方政府先行籌資代墊。台北市議員柳采葳怒批，這是中央無能，只好地方自己扛！

基北北桃1200都會通定期票自112年7月起實施，截至114年12月為止，總售票張數1585.5萬張，月平均售票張數約52.8萬張，已成四市市民通勤通學不可或缺的公共服務。因此，地方政府持續撥付經費予各運輸業者，以便降低各運輸業者受到衝擊，估計可以維持服務至115年5月底。

上述機制雖可暫時維持政策運作，仍將對地方財政造成壓力。基北北桃四市期盼，中央也應盡力溝通協調，盡快提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS服務不中斷。

台北市議員曾獻瑩表示，預算審查本來就是沒有爭議先審查先通過，立法院根本不用管賴清德總統說什麼，不要讓賴總統用有爭議的預算，來綁架沒有爭議的民生預算，像TPASS這些預算等，立法院基本上應該先審沒爭議的民生預算，有爭議的慢慢協商、再慢慢審查。

台北市議員柳采葳指出，中央無能，只好地方自己扛！基北北桃4市決定在總預算審議完成前，由地方政府先行籌資代墊TPASS捷運優惠，賴清德總統執政蒼白無力，作為總統無力協調國內政治衝突，讓總預算盡快過關，卻只想著要趕快推卓榮泰出來競選台北市長，真的是把台北市民當傻子嗎？