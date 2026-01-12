基北北桃討論TPASS 盼朝野溝通讓政策不要中斷

（中央社記者楊淑閔台北12日電）115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助。基北北桃4市今天會商，北市交通局長謝銘鴻會後說，希望朝野坐下來溝通協調，早日完成預算程序，不要讓此政策中斷。

基隆市、台北市、新北市、桃園市4地方政府今天於台北市松德大樓開會，台北市政府交通局局長謝銘鴻、新北市政府交通局局長鍾鳴時、桃園市政府交通局副局長熊啟中、基隆市政府交通處處長陳耀川與會。

謝銘鴻會後接受中央社訪問時說，會中達成3點結論，首先，「TPASS行政院通勤月票」是中央跟地方的政策，就是要優先照顧到通勤族的需要。

廣告 廣告

他說，第二項結論是面對目前預算卡關狀況，4地方政府都會用自己預算先做支應，能撐多久要看運量，以114年運量狀況估計，可以維持到今年5月底、6月初，但實際運量增加或減少時，維持的期程會有變化。

謝銘鴻表示，第三點結論則為，這是攸關全國通勤民眾的重要政策，期盼交通部協助，讓朝野坐下來溝通協調，早日完成預算程序，不要讓此政策中斷。

謝銘鴻補充，外界關心若計畫中斷，乘客支出有何差異，若以目前每張售價新台幣1200元，但實際上平均使用費用2100元計算，差額為900元，意即計畫若中斷，乘客要多付900元。但他強調，這只是假設性問題。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。北市府交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。（編輯：蕭博文）1150112