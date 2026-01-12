即時中心／潘柏廷報導

藍白立委持續卡關2026年中央政府總預算，波及攸關基北北桃通勤族的TPASS月票1200元，恐會斷炊進一步影響相關權益；基北北桃交通局長今（12）日一同與專家學者、運輸業者共同開會，討論因應措施後受訪強調，目前補貼款先由地方政府支應籌之代墊，粗估代墊可至今年5月底、6月初，但若取消TPASS恐每一名通勤族預估會多花費900元。

謝銘鴻受訪表示，本次委員會共識與結論為：第一，TPASS公共運輸定期票是屬於中央跟地方政府共同重大政策，應該考量民眾福祉為優先、第二，為落實重大政策，建議TPASS的「基北北桃都會通」定期票的補貼款，先由地方政府支應籌之代墊。

他說，第三，此為攸關全國通勤民眾的重要民生政策，是是共同期盼，中央也應建立溝通協調提出應變計畫，讓預算能夠早日通過、讓服務不要中斷。

同時謝銘鴻指出，粗估代墊可至今年5月底、6月初，當然要看運量的變化而定；他也說明，目前倒是還沒考慮增加費用的選項，相信在短期內不管行政院、立法院能提出短期方案，就如果取消TPASS的影響一事，他也透露，依照2025年的結果下來，平均一名通勤族的交通成本約2,100元，預估會多花費900元。





原文出處：快新聞／基北北桃通勤族注意！TPASS月票恐總預算卡關 取消要多付9百元

