基北北桃預算支應TPASS 最快5月底斷炊

基隆市、台北市、新北市、桃園市交通局長在台北市松德大樓舉行會議。(台北市交通局提供)

記者蔡琇惠、王慕慈、陳華興、王誌成∕綜合報導

一一五年中央政府總預算卡關，影響ＴＰＡＳＳ補助款撥款。基北北桃四市十二日會商，將先各自籌措地方預算支應；其中新北市已編十一億元、桃市編六點二億元地方負擔款因應，預計可維持到五月底或六月初，呼籲中央盡速明確挹注，維持政策延續穩定運行。

根據交通部統計，ＴＰＡＳＳ每月約六十九點八萬人次使用，去年十二月基北北桃共售出約六十一點六萬張。

財劃法修正影響補助TPASS月票通勤款，基北北桃同步先以地方經費撥付，不影響使用權益。（記者王慕慈攝）

北市交通局長謝銘鴻表示，地方政府會先用自有預算支應，預計維持至今年五月底或六月初。若以目前每張售價一千二百元，但實際上平均使用費用二千一百元計算，差額為九百元，意即計畫若中斷，乘客要多付九百元。

新北交通局長鍾鳴時指出，一一五年度預算編列十一億專款撥補定期票公共運輸業者，在中央尚未撥付地方補助款之際，對於上年度的剩餘款，應允予繼續延用。

桃市交通局長張新福指出，桃園市今年編列六點二億元專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場先行籌資代墊，以確保服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。