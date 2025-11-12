基北北桃颱風假怎麼放？基隆議長喊話：該脫鉤就脫鉤
秋颱鳳凰來襲，北北基桃的颱風假再度引起北部民眾關注。對此，民進黨基隆市議長童子瑋認為，市長最優先要保護的是基隆市民生活，未來的颱風假，該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。
童子瑋11日在臉書貼文寫道，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，不管風災、水災、震災、土石流或其他天然災害，最終都是授權由地方政府的首長，依據實際狀況進行決定。
童子瑋表示，這是因為，就算有科學標準，但每個城市的狀況都不一樣，基隆的地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度，都跟雙北有明顯的落差。
童子瑋認為，未來的颱風假，基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，不要局限在一種只為了一起宣布的心態裡，像昨天張善政市長，不就也讓桃園跟雙北脫鉤了嗎？
童子瑋指出，市長最優先要保護的，應該是「基隆市民的生活」，「北北基共同生活圈」是一個願景，但不能變成最優先要遵守的潛規則。
童子瑋表示，這兩天雨勢造成的積淹水狀況，有沒有符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」？相信市民朋友都很清楚。
童子瑋強調，該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起，市長最重要、最優先的任務，就是住在這座城市的市民。
降雨範圍擴大 北北基宜發布豪雨、大雨特報
09:22宜蘭縣員山規模4.5地震 最大震度3級
氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風
