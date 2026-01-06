基北北桃首創跨域人口販運實務研討會 強化區域聯防量能

MEITU 20260106 194619157

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為深化跨縣市警政機關情資交流及聯結偵查量能，「凝聚警政力量，共築人權城市──115年基北北桃防制人口販運實務研討會」於今日在臺北市政府警察局隆重舉行。本次活動為國內首次由地方警政機關主導辦理之研討會，具有實質意義；更展現出基隆、臺北、新北與桃園等警察機關在共同防制人口販運工作及積極打造人權城市的決心。

該研討會由內政部警政署國際組副組長林志駿主持，各警察局指派代表依序進行專題發表，並由內政部警政署國際組警務正鄭婷喻、中央警察大學外事警察學系主任張維容、內政部移民署移民事務組販運防制科科長石村平共同擔任與談人，評析發表內容、分享政策趨勢與實務經驗；基北北桃各警察局外事科科長親率第一線同仁與會。

本次研討會共分成兩大主軸，第一主軸「偵辦案件經驗分享」，強調從偵查實務解析人口販運新態勢，由第一線具有偵辦實務經驗之外事與刑事人員剖析鑑別流程、證據呈現及跨機關協作盲點，並針對新興販運樣態進行專題分享，包含強迫、誘騙外籍人士擔任詐騙車手、利用未滿18歲之人實行依我國法律有刑罰規定之行為等情況，闡述近年國人遭誘騙至海外從事電信詐騙案件之偵辦模式與跨機關合作經驗。

第二主軸「圓桌論壇：人口販運防制法修法2周年與外事警察跨域合作展望」，探討修法後人口販運定義之灰色地帶、實務鑑別程序之挑戰、數位科技對販運行為的推波助瀾，以及警政機關跨轄偵查合作模式，期打破績效本位主義之藩籬。

鑑於人口販運手法日新月異，甚有結合跨國電信詐騙集團演化成複合型組織犯罪，基北北桃警察局共同發表「打擊人口販運合作宣言」，強調「資源共享、科技偵查、實務導向、販詐共打」理念，宣示持續整合查緝資源、強化跨域合作並完善被害人保護，積極展現以行動守護人權的決心。