基北北桃12日討論TPASS 新北：已編預算夠用到6月

（中央社記者王鴻國新北11日電）115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，基北北桃4市預定12日召開會議討論。新北市副市長劉和然指出，新北市已配合編列約50%預算，使用市府預算夠用到6月。

佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂從昨天起連3天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，劉和然今天特別出席活動，祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。

劉和然接受媒體聯訪時，對於基北北桃交通局針對TPASS補助問題開會討論一事表示，中央預算審查，希望行政院「行家說行話」，不要用一些語言來欺騙市民，預算沒有審查通過，如果是延續性預算，都可以按照不超過去年額度開始執行。

他表示，TPASS的部分去年是用統籌的預算，如果按照預算精神及著眼協助廣大使用大眾運輸工具的市民，就可以當作延續性預算；雖然現在不審預算，行政院可以把TPASS案直接送立法院，先行通過並執行。

他表示，假設政院認為TPASS非延續性預算，那基北北桃不管如何、不管預算怎麼處理，市府配合預算大約已編列所有補助款的50%；所以，到今年6月，用市府預算來使用，其實都是夠的。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。（編輯：陳仁華）1150111