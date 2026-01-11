基北北桃12日討論TPASS 新北：已編預算夠用到6月
（中央社記者王鴻國新北11日電）115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，基北北桃4市預定12日召開會議討論。新北市副市長劉和然指出，新北市已配合編列約50%預算，使用市府預算夠用到6月。
佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂從昨天起連3天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，劉和然今天特別出席活動，祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。
劉和然接受媒體聯訪時，對於基北北桃交通局針對TPASS補助問題開會討論一事表示，中央預算審查，希望行政院「行家說行話」，不要用一些語言來欺騙市民，預算沒有審查通過，如果是延續性預算，都可以按照不超過去年額度開始執行。
他表示，TPASS的部分去年是用統籌的預算，如果按照預算精神及著眼協助廣大使用大眾運輸工具的市民，就可以當作延續性預算；雖然現在不審預算，行政院可以把TPASS案直接送立法院，先行通過並執行。
他表示，假設政院認為TPASS非延續性預算，那基北北桃不管如何、不管預算怎麼處理，市府配合預算大約已編列所有補助款的50%；所以，到今年6月，用市府預算來使用，其實都是夠的。
據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。（編輯：陳仁華）1150111
其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 189
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 42
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 99
委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸
隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，該國高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）的巨額外債重組迎來轉機。據《金融時報》分析，這將是自希臘危機以來最複雜的主權債務案，其中最大的變數在於對中國的150億美元（約新台幣4779億元）欠款。分析指出，若新政府將這筆錢定調為「惡債」（Odious debt）並拒絕履行還款義務，北京恐將面臨血本無歸的局面。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 54
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 61
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 44
伊朗示威席捲全境訴求推翻獨裁者統治！矢板明夫：下一個就是中國
[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，抗議活動迄今已近兩週。伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國。德黑蘭當局加強鎮壓且境內通訊受阻，各地示威活動仍未平息。對此，資深媒體人矢板明夫直言，把「反美」當成國策的獨裁政權一個接一個陷入危機。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。 矢板明夫在臉書發文寫道：「這幾天，伊朗局勢再度動盪，抗議、鎮壓、經濟惡化，讓人產生一種強烈的歷史感，伊朗真的正在走向變局。再次印證了幾句老話『獨裁者不會長久』、『多行不義必自斃』。放眼這一兩年，世界出現了一個非常明顯的趨勢，那就是，把『反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。」 矢板明夫表示，哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在輪到伊朗承受全面壓力。這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。 矢板明夫提到：「大約10年前，我曾經和一位中國外交官聊天，他新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 55
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 12
中共真的有能力打台灣？外媒精闢分析「經濟恐先垮」 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導美國近日輕易入侵委內瑞拉、並迅速抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），展現震驚國際的軍事能力；同時也引發國人擔憂，野心勃勃的中共，是否可能依樣畫葫蘆對台攻擊。不過，美國智庫「馬歇爾基金會」（GMF）近日發表報告，點出中共各種可能的攻台計畫，分別會有什麼樣的代價。對此，常駐台北的國外記者桑德斯（Harry Saunders）摘要了上述報告，並提到，若北京發動對台攻擊，國內經濟恐將面臨極大難題。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野
立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威民眾：美國準備好協助
伊朗抗議活動迄今已近兩周，儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻，德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前 ・ 7
高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選
高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
台中市長國民黨"姊弟之爭" 民進黨何欣純端政策牛肉
中部中心 ／ 中部綜合報導立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
只處理TPASS預算？蘇巧慧點名在野黨：自己也知道重要
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(1/11)表示，國民黨自己也知道，總預算不審，將多麼影響國家權益，也呼籲藍白盡快排...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
游智彬漢奸標語辱罵石平！矢板明夫：戳破北京敘事就有人鬧場抹黑
[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平9日率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，過程中新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」手板，衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦」，隨後被工作人員架出場。石平事後回應，這不是討論問題的方式。資深媒體人矢板明夫直言，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。 矢板明夫在臉書發文寫道：「在印太戰略智庫主辦的研討會上，發生了一起極不恰當的鬧場事件。一名男子闖入會場，對我們的來賓——日本的石平參議員，高聲辱罵、並手舉『漢奸』標語，在被驅離現場後還高喊『台灣有言論自由嗎？』須說清楚，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。我們這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。」 矢板明夫表示，鬧場者選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。更惡劣的是他對石平參議員的羞辱。石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
中央社英文報導失真 危害國安
筆者長期關注並評論台灣英文報導的品質，令人遺憾的是，隨著時間推移，此問題非但未見改善，反而持續惡化。關於台灣的英文內容，錯誤、資訊不精確及其他問題依舊層出不窮。近期，一些最令人咋舌的案例，竟出現在官方主掌的中央通訊社英文版報導之中。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉民兵組織「正搜查美國公民」 美國務院呼籲：盡速撤離！
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）被抓去美國審判後，傳出親政府民兵團體正全面搜索委內瑞拉境內的美國公民。美...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13