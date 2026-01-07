



基北北桃1200都會通定期票已成為基北北桃生活圈通勤族每天仰賴的重要民生服務，新北市交通局今(7)日強調，為確保民眾通勤權益、維持公共運輸正常運作，新北市政府將全力以地方財政資源支撐定期票政策，確保服務穩定不中斷。

交通局長鍾鳴時指出，交通局今年度已編列11億元預算，用於支應定期票相關經費。雖然中央與地方政府115年度預算目前仍在審議中，但凡屬新北市應負擔的經費，市府都會依既有機制，持續撥付予各公共運輸業者，不會讓業者因制度運作受到衝擊。

廣告 廣告

鍾鳴時說，中央補助款若未如期撥付，將會對定期票整體運作造成壓力。然而1200都會通定期票每月平均有約54萬人購買使用，銷售量更占全國TPASS定期票的9成，早已不是單純的交通政策，而是攸關民生的重大公共服務。中央與地方政府理應共同承擔照顧民眾的責任，不應影響通勤族每天的上班、上學與生活節奏。

鍾鳴時表示，基北北桃公共運輸平臺將於下周一（12日）召開工作會議，基北北桃4市交通局處早已事先安排相關討論議題，由於本次中央補助款攸關重大交通民生服務營運，4市也有共識將納入新增提案一併研議。

交通局強調，TPASS 1200都會通定期票是串聯基北北桃四市生活圈、促進區域共榮的重要基礎。新北市政府將秉持「市民權益優先、業者營運穩定」兩大原則，持續全力維持定期票政策正常運作，讓通勤族安心搭車、生活不中斷，也請市民朋友持續支持便捷又友善的公共運輸服務。

更多新聞推薦

● 基北北桃1200都會通定期票 新北交通局：已編預算確保服務不中斷