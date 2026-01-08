基北北桃1200都會通持續運作 新北保障通勤族權益

基北北桃1200都會通運作新北市政府全力以地方財政資源支撐定期票政策確保服務不中斷。（圖：新北交通局提供）

基北北桃1200都會通定期票已成為生活圈通勤族每日仰賴重要民生服務。新北交通局強調，為確保民眾通勤權益、維持公共運輸正常運作，新北市政府全力以地方財政資源支撐定期票政策，確保服務穩定不中斷。

交通局長鍾鳴時指出，交通局今年度已編列十一億元預算，用於支應定期票相關經費。雖然中央與地方政府一一五年度預算仍在審議中，但凡屬新北市應負擔的經費，市府都會依既有機制持續撥付予各公共運輸業者，不會讓業者因制度運作受到衝擊。

他說明，若中央補助款未如期撥付，將對定期票整體運作造成壓力。然而，一二○○都會通定期票每月平均約五十四萬人購買使用，銷售量更占全國 TPASS定期票九成，早已不只是交通政策，而是攸關民生重大公共服務。中央與地方政府理應共同承擔照顧民眾責任，不應影響通勤族每日上班、上學與生活節奏。

鍾鳴時表示，基北北桃公共運輸平臺將於下周（十二日）召開工作會議，四市交通局處已事先安排相關討論議題。由於中央補助款攸關重大交通民生服務營運，四市有共識將納入新增提案一併研議。交通局強調，TPASS 1200都會通定期票是串聯基北北桃四市生活圈、促進區域共榮重要基礎。新北市政府秉持「市民權益優先、業者營運穩定」兩大原則，持續全力維持定期票政策正常運作，讓通勤族安心搭車。