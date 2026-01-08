基北北桃TPASS月票 林奕華：中央撥款前可到6月

（中央社記者陳昱婷台北8日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS通勤月票補助。台北市副市長林奕華今天說，絕對不會讓TPASS斷炊，在中央未能撥補相關預算前，經費到5、6月都夠。

林奕華在臉書發文表示，她今天代表台北市長蔣萬安參加行政院院會，對於TPASS通勤月票「基北北桃都會通」可能斷炊一事，她必須重申市府的態度，就是基北北桃4縣市一定會以民眾權益為優先，絕對不讓TPASS斷炊。

林奕華說，在中央總預算未能通過並撥補相關預算前，以基北北桃TPASS剩餘款加上4縣市的自編預算，到5、6月經費都足夠，4縣市接著會在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，提出後續因應方法，請市民不用恐慌。

此外，林奕華說，今天院會首個議程就針對115年度總預算未能完成審議進行報告，但可惜的是，當中沒有包含行政院如何積極與國會溝通的作法。她說，真心建議行政院長卓榮泰尊重國會多數及民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是批評、怪罪給國會多數黨，否則無助化解當前僵局。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。（編輯：張銘坤）1150108