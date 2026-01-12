基北北桃TPASS預算卡關！桃市府編6.2億因應 喊話中央儘速通過推動

中央總預算尚未審議，TPASS通勤月票經費恐受影響。（圖／陳君瑋攝）

115年度中央政府總預算案，迄今仍未進入立法院審議階段，將影響相關補助款下放，恐導致TPASS中斷。對此，桃園市政府交通局長張新福指出，桃市府今年度已編列6.2億預算補助「基北北桃定期票」，喊話中央儘速確認預算程序，以維護民眾權益。

桃園市政府交通局12日公告，TPASS基北北桃1200定期票為中央推動的重要民生交通政策，基北北桃已形成緊密生活圈，市府今年度已編列6.2億元預算因應，呼籲中央儘速確認預算，以確保政策穩定延續。

張新福指出，TPASS自112年（2023年）7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。桃園與雙北之間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與民眾生活便利性具有關鍵作用。

張新福表示，為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，桃園市政府於今年度（115年）預算中編列6.2億元，專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

依據桃市府資料顯示，今年度「基北北桃定期票」總預算為13.69億元，其中中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元；而「桃竹竹苗定期票」今年度預算則為0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元。

交通局強調，TPASS不僅是交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈的重要公共運輸制度。桃園市政府期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。

