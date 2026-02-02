基北國道春運日發千班車 疏運旅客

115年的春節連續假期即將來臨，為了滿足民眾各時段搭乘公路客運的需求，交通部公路局已督導全國各公路客運業者務必於節前完成車輛及駕駛員整備，並儲備充足的疏運量能，讓出外工作或就學的民眾都能夠順利地返鄉與家人團聚過節。

為了鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，公路局協調多家業者實施88條國道客運路線享全票6折優惠；另提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、臺鐵及台灣高鐵於10小時內使用電子票證轉乘在地客運均可享有基本里程（或一段票）免費優惠;轉乘指定幸福巴士路線則可以免費搭乘。

廣告 廣告

公路局表示，基隆市位於北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至臺北市轉乘其他大眾運輸工具，在疏運期間，由基隆往返大臺北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

另外，水金九地區向來是連假民眾爭相前往遊玩之地，春節連假期間，基隆客運「【1062】臺北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，以滿足乘客遊玩之需求，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

公路局建議民眾出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、出遊中可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態，方便規劃返鄉或出遊行程，不浪費無謂的候車時間。

【記者鄭紫薇／基隆報導】115年春節及二二八和平紀念日連續假期交通部公路局為鼓勵返鄉及出遊的民眾多加使用國道客運，特安排各連假期間優惠措施。

公路局指出，一、88條中長途國道客運優惠：115年2月13日0時起至115年2月22日24時止，以及115年2月26日0時起至115年3月1日24時止享原票價6折優惠（228連假為85折）。若結合去年12月新推出的「TPASS2.0+常客優惠加碼」，春節連續假期最高可享42折、二二八連續假期最高可享6折的超值票價。

二、轉乘在地客運優惠搭乘高鐵、臺鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運享基本里程或1段票免費。三、轉乘指定幸福巴士免費。

公路局強調，為免交通壅塞，建議民眾可多利用大眾運輸至活動地點，經濟又便利，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；提供您於連假期間，以輕鬆的心情，利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦，讓您的假期安心又順心。