2022年的諾貝爾醫學獎，由瑞典生物遺傳學家「帕博」獲得這項殊榮，他從已滅絕的遠古人類進行基因組定序，並從中發現該基因對於新冠感染具有保護作用，由此可見透過完整的基因資料庫，不僅對生物有更多的認識，也更能夠有機會治療基因缺陷的可能。台灣在2012年也開始建置「人體生物資料庫」，對於研究基因與疾病之間的關連，有相當大的幫助！

從2003年開始，先進國家紛紛開始建置人體生物資料庫，蒐集自願者的血液、唾液、尿液和基因資料，讓相關領域的科學家得以分析基因、環境、疾病三者的關聯，臺灣也在2012年開始建置。

基因定序發展 疾病治療一大邁進

台灣人體生物資料庫前代表人 李德章：「人體生物資料庫的話，最主要的目標將來就是在，個人化的精準健康跟精準醫療，那要個人化精準健康和精準醫療，就必須要依靠很大量的數據，大量的數據就必須要去蒐集，那這個就是，人體生物資料庫要做的目的。」

截至2021年，已經有14萬名30到70歲之沒有罹癌的自願者，成為資料庫的一員，預計到2024年，人數會達到20萬人，寶貴的資料，讓許多研究團隊取得很棒的研究成果。

台灣人體生物資料庫前代表人 李德章：「台灣人有一半的基因變異是國外沒有的，所以你只用國外的數據來看的話，你有一半的基因變異你是看不到的，用台灣人體生物資料庫，十萬人的全基因體的定型的資料，就可以看到很多很特別的這個基因變異，那有將近87%的人都帶有一個基因，可能對某一種藥物是有副作用的，所以這裡面可以看出來，台灣人自身的基因變異，是有它的特殊性。」

這本由ATCG（核苷酸）編寫而成的生命之書，為全人類帶來無法形容的巨大啟示，科學家對生物有了全新的認識，更從中找到對付新冠病毒，治療基因缺陷疾病的可能，而這些發現，只是這本偉大著作裡，小小小小的部分。

