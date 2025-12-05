基因密碼，決定你的健康！醫療、科技合作「雲端基因平台」輔助醫師下治療策略

亞東醫院與台灣微軟、亞大基因科技合作，建立了一個新的「亞東精準醫療永續平台」。簡單來說，醫院把過去分析基因資料的系統搬上了雲端，打造出一座宛如「基因超級電腦」的創新平台。這個升級讓醫師能更快的掌握病人的健康風險，分析速度甚至比以前快了 16 倍！這也象徵著台灣的醫療服務正式邁向更「個人化」與「預防化」的新時代。

亞東醫院研究副院長張至宏表示，這不只是醫院買了新設備而已，而是代表未來的臨床照護將更重視「個人化」與「預防」。目前，亞東醫院已經累積超過一萬名民眾的基因資料庫，未來將持續推動資料共享，讓這項先進的精準醫療技術，從醫院延伸到生活的社區。

什麼是「精準醫療」？讓治療更「對症下藥」

每個人的基因就像是獨一無二的指紋，裡面藏著專屬的健康密碼。「精準醫療」的目的，就是解開這個密碼，幫你找到最適合的治療方式與藥物組合。

從 2024 年開始，健保已經把「次世代基因定序（NGS）」納入給付範圍，讓癌症病友可以透過基因檢測找到最精準的病因，讓治療更有效、更安心。

張至宏形容，這就像是為每位病人量身打造的「健康導航」。透過快速的基因分析，醫師可以提早知道你可能有哪些疾病風險，並幫你規劃專屬的健康管理計畫。

資料存在台灣最安心：安全、快速且合法

這套先進的基因分析系統是放在微軟的 Azure 雲端服務上，而且資料全部都存放在「台灣區域資料中心」。這代表每個人的重要基因資料會留在境內，完全符合台灣的醫療法規與資安標準，並且擁有多項國際級的資安認證，確保資料從儲存到分析的過程都高效又安全。

台灣微軟總經理卞志祥分享，透過雲端技術，這些龐大的基因資料能即時轉換為醫師的臨床判斷依據，協助醫師快速制定個人化的治療方案。

分析速度快 16 倍：醫師查資料不用再等了

亞大基因科技執行長張明台說明，一份完整的基因資料量非常龐大，需要強大的運算能力才能處理。在新的雲端平台上，原本需要一個月才能完成的 2500 份樣本分析，現在只要 40 小時就能搞定，速度整整快了 16 倍。

同時，醫師查詢單筆資料的等待時間也從原來的 140 秒，大幅縮短到只需 12 秒。節省下來的時間，讓醫師能更快地為病人做出最精準的醫療決策。

實際應用案例：提早發現「法布瑞氏症」，守護心臟健康

目前，亞東醫院已經將這套系統應用於心血管疾病、神經系統疾病等遺傳性疾病的研究中，幫助醫師提早識別高風險族群。以「法布瑞氏症」為例，這種罕見疾病的晚發型患者通常在 40 到 70 歲才會出現心臟症狀，很容易被誤診。

透過精準醫療平台的分析，醫院已經成功找出帶有基因變異者，並協助他們及早回院追蹤與治療，甚至進一步幫助他們的家人進行篩檢，提前守護全家人的心臟健康。

文/劉一璇、圖/Cheryl