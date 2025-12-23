基因檢測能將隱形遺傳風險具象化擴展性帶因者篩檢抽一次血可檢出數百種病

32歲的林小姐新婚不久，夫妻雙方家族皆無明顯的遺傳病史，自認健康狀況良好，在計畫懷孕前，夫妻倆先到奇美醫院進行「擴展性帶因者篩檢」，報告卻意外顯示兩人皆為「聽損基因（GJB2）」的帶因者，依遺傳模式推估，未來寶寶將有25%的機率罹患先天性聽力障礙。在醫療團隊的說明後，選擇透過胚胎著床前基因診斷（PGD）技術，篩選出不帶致病基因的健康胚胎進行植入，目前已順利懷孕20週，產檢狀況一切正常，胎兒發育良好。

奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫表示，許多民眾誤以為「家族裡沒人生病」就代表沒有遺傳風險，但臨床上許多罕見遺傳疾病的病童，其父母往往都是健康的「隱性帶因者」。據2024年發表的最新臺灣本土基因研究，約有5.3%的無家族病史民眾被檢測出帶有具臨床意義的致病基因變異。臺灣約每5人就有1人（21.6%）帶有聽損基因（GJB2）變異。

根據2024年發表的臺灣本土基因研究顯示，即便家族中沒有人生病，遺傳帶因現象在臺灣仍比想像中普遍。除了高帶因率的聽損基因外，其他在臺灣常見的隱性遺傳疾病還包括甲型/乙型地中海貧血、威爾森氏症（影響肝臟與神經）及龐貝氏症（影響肌肉功能）等，這些疾病的帶因者通常外觀健康，但若夫妻雙方都帶有同一致病基因，將有四分之一的機率誕下病童。「擴展性帶因者篩檢」讓準父母可藉由一次抽血，篩檢數百種隱性遺傳疾病，將被動的「接受命運」轉為主動「管理健康風險」，替下一代多一層保障。

徐英倫強調，擴展性帶因者篩檢並非要製造焦慮，而讓未來的父母有更充分的準備，建議所有計畫懷孕的夫妻，特別是希望降低罕見疾病風險的家庭，可至婦產科門診諮詢。透過科學的檢測與專業的遺傳諮詢，基因檢測能將隱形的遺傳風險具象化，讓每個寶寶都能在最完善的規劃下健康誕生。