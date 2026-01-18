基因篩檢揪出重度聽損 專家：0至6歲介入可大幅降低發展遲緩風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

安安1歲半時，對聲響都無反應，直到3歲仍不會說話，家長帶至醫院進行了一系列的聽力檢查，經過醫師評估後，確診為重度聽損，進一步接受聽損基因篩檢才發現原來安安帶有聽損基因，不只造成聽力問題，長大後也可能合併動作、語言和智力發展遲緩的問題。

醫療團隊為安安制訂了完整的早療計劃，首先嘗試使用助聽器，但效果有限，因此決定植入人工電子耳，並由語言治療師開始進行聽能訓練和語言治療，針對動作協調問題，也安排職能治療和物理治療。

由於安安患有重度聽損，對未來發展障礙大，經醫療團隊評估，建議轉介至啟聰學校幼兒特教班，接受專門針對聽障兒童提供教育和訓練，透過及早介入可以減少未來在學習、行為和社交方面的困難，達到正常發展的里程碑。

發展遲緩兒，10年成長8成

根據衛福部社會及家庭署公布「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，2023年疑似發展遲緩兒童的通報數，增加至3萬4781人，較10年前成長8成，顯示兒童發展評估需求逐年增加。

台灣兒童復健醫學會監事、慈濟大學醫學院兼任助理教授、台北慈濟醫院兒童復健中心主任暨復健科主治醫師吳欣治指出，0～6歲兒童發展有一定的里程碑，像是生理動作發展部分，2個月會趴著、5個月會翻身、6個月會做、7個月會抓握玩具、8個月會爬；聽力發展部分，0～4個月對聲音有反應、4～9個月會尋找聲音的方位和發出聲音回應。

兒童認知能力發展部分，3～5個月放搖鈴在嬰幼兒的手中，當聽到搖鈴的聲音後，為了要再聽到聲音，孩子會再晃動搖鈴；6～8個月用手帕蓋住嬰幼兒的臉和他玩躲貓貓，孩子會把手帕拿開；9～12個月當嬰幼兒注意看一個玩具時，用一塊布將玩具全部蓋住，孩子會掀開布去拿玩具，或用眼神表示知道玩具在那裡。

發展遲緩原因多，超過8成原因不明

吳欣治表示，所謂的發展遲緩，是指未滿6歲的孩子在生長與成熟的過程中，有發展速率緩慢或是順序異常的現象，可能在生理發展、認知發展、語言及溝通發展、心理社會發展或生活自理等方面，與同齡孩子比較，有明顯落後或異常的兒童。

生理動作發展遲緩，包括：粗動作、精細動作及動作靈巧與協調度；語言及溝通發展遲緩，包括：說話、語言表達、語言理解等；心理社會發展障礙，包括：情緒失調及社會適應等，如自閉症等；非特定性發展遲緩，包括：視知覺、聽知覺及感覺統合等。

吳欣治說明，引起發展遲緩兒童的原因非常多，可分為先天因素，如遺傳、染色體基因、神經生理成長或代謝異常等，或是後天因素，主要與家庭照顧環境及文化特質有關，像是受虐兒，或是腦缺氧或缺血、腦外傷、中樞神經感染等神經骨骼肌肉損傷等；但是絕大部分發展遲緩的孩子病因不明，大部分都找不到直接原因，目前能被發現的原因約僅占20～25％。

(記者郭岳潭，圖片來源：motionelements）

