基因編輯技術進步 生態平衡成問題

過去有中國科學家透過基因編輯技術，成功讓愛滋病父母生下基因健康的寶寶，但此舉卻引起全球科學家議論紛紛，原因在於基因編輯技術所潛在的危險仍是科學家難以預料的；基因研究過程中，科學家也發現基因編輯可用於癌症治療，只是，如何兼顧療效與道德，恐怕是科學家必須面對的一大難題。

2012年美國費城兒童醫院，七歲的小女孩Emily，因為急性淋巴性白血病奄奄一息，她的父母決定讓Emily接受當時最新的療法CAR-T。CAR-T中的T，是我們熟悉的T細胞，它們是人體免疫系統中的主力部隊，隨著基因工程技術的演進，科學家們開始改造T細胞，希望能用它們來治療癌症。

宇越生醫科技股份有限公司副總經理 郭正宜：「CAR-T具有非常好的治療效益，那事實上也是大家寄予厚望的，一個治療癌症的明日之星，但是CAR-T還是有一些侷限性在，今天如果CAR-T沒有辦法，持續在你身體裡面，那對腫瘤的控制基本上就是很差，利用CRISPR這樣的作法，讓CAR-T能夠持續在病人身體裡面去存活，達到CAR-T最大的治療效益。」

目前CRISPR還沒有廣泛使用，最大的原因就是時不時出現的Off-target脫靶效應，就算科學家克服了技術上的問題，但也因為CRISPR太過好用，具備了高度各種可能性，卻也為未來埋下了隱憂。

中央研究院生物化學研究所助研究員 凌嘉鴻：「我覺得就是在CRISPR未來，它不可否認的，它一定會被用在人體的醫學上，治療一些，沒有其他方法治療的疾病，甚至一些很特別，基因遺傳疾病、罕見疾病什麼，CRISPR我覺得會有很大的貢獻，但是這個就是法規非常地重要，對不對，怎樣才不會跨出這個界限。」

科技的發展往往超越人類的想像，天馬行空的創意，總會有被實現的一天，但該怎麼平衡生態，又同時合乎法規與道德呢，這是所有科學家以及全體人類，都該正視的問題。

