基因變異？車諾比核災禁區驚見「藍色狗狗」 專家推測真正原因

車諾比核災事故區域境內，近期出現好幾隻「藍色狗狗」。翻攝自IG



烏克蘭車諾比（Chernobyl）當地的動保組織「車諾比之犬」（Dogs of Chernobyl）近日在社群發布影片，揭露當地出現好幾隻全身或部分毛髮竟出現「藍色光澤」的狗狗，詭異畫面掀起討論，質疑是否為40年前的核災輻射影響至今。專家初步研判，這些犬隻應是接觸到化學物質所致，與輻射污染無關。

非營利組織「清潔未來基金會」（Clean Futures Fund）旗下團隊「車諾比之犬」在官方TikTok與Instagram上傳影片，只見多隻流浪狗毛色泛藍，分布於車諾比管制區內多個狗群中。團隊指出，「上週牠們還不是這個顏色，我們目前正嘗試捕捉檢驗，希望查明原因。」

廣告 廣告

影片曝光後，引發網路熱議，有網友猜測狗狗的藍毛是化學外染，「也許是滲入皮毛的粉末污染，洗乾淨就會褪色」；也有人驚嘆，認為牠們在核災地區生存這麼久，還能繁衍後代，真是生命奇蹟。

「車諾比之犬」獸醫總監貝茲博士（Dr. Jennifer Betz）表示，經初步觀察，藍色毛髮與輻射無關，更可能是犬隻接觸環境中的化學物質所致。她指出：「我們懷疑牠們在舊式流動廁所或廢棄建築附近打滾，染上藍色粉末。但只要沒有舔食，大多不會造成健康問題。」

「車諾比之犬」自2017年起，長期照顧約700隻生活在18平方英里核災區內的流浪犬，為牠們提供食物與醫療照護，並持續監測牠們的健康狀況。這些狗多為1986年車諾比爆炸後居民撤離時遺留的寵物後代。根據2024年發表於《環境基因學報》的研究，車諾比當地狗狗的DNA已出現變化，具備對輻射、重金屬與污染物的高耐受性，被視為「核災後生態復原」的重要象徵。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光