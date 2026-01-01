基宜花元旦升旗 愛在台灣頭

迎接二０二六年到來，基隆市政府一日清晨舉行「台灣頭．愛永續．迎未來」一一五年元旦升旗典禮。（基隆市政府提供）

記者楊耀華、張正量、林中行∕綜合報導

迎接二０二六年到來，基隆市政府一日清晨舉行「台灣頭．愛永續．迎未來」一一五年元旦升旗典禮；宜蘭縣政府升旗典禮在宜蘭運動公園田徑場登場，縣長林姿妙雖在一審遭停職，但仍親自出席與代理縣長林茂盛率領縣民及來訪遊客一同升旗迎新年；花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁共同出席元旦升旗，除了感謝各界過去對花蓮的支持。

基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳率領市府一級主管與同仁，議長童子瑋亦與多位議員與市民朋友齊聚一堂，共同迎向台灣頭新年的第一天。

元旦升旗典禮特別邀請視障鋼琴家許哲誠，以及團員皆為視障人士的「臭豆腐樂團」擔任演出嘉賓，典禮在臭豆腐樂團與許哲誠溫暖的琴聲與歌聲中揭開序幕，並邀請ＳＢＬ基隆黑鳶籃球隊隊員共同參與。在基隆市啄木鳥合唱團領唱、基隆女中儀隊掌旗下，全場齊唱國歌與國旗歌，注視國旗冉冉升起，現場氣氛莊嚴而感動。

宜蘭元旦升旗除了縣長侯選人到場外，還邀請羅工棒球隊唱國歌。（記者張正量攝）

宜縣府為營造歡樂熱鬧的迎新年氛圍，升旗典禮除莊嚴儀式外，也安排國立頭城家商表演藝術科帶來活力舞蹈，並由國立羅東高工棒球隊領唱國歌，為活動增添青春朝氣。隨後進行熱身並展開健行活動。

宜縣府現場發送小國旗，並準備三千五百份活力早餐贈送全程參與健行的民眾，同時安排摸彩活動，獎品包括電視、冰箱等大獎，讓抽到好禮的民眾都覺得開心不已。

花蓮縣政府一日在花蓮太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年健走together、健康forever」元旦健走暨升旗活動。(花蓮縣政府提供)

另外，花蓮縣府在太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年健走together、健康forever」元旦健走暨升旗活動，活動中還安排多項精彩表演節目，邀請屢獲國際肯定的宜昌國中管樂隊擔任暖場演出，以磅礡悠揚的樂音揭開活動序幕，此外，花蓮縣警察局霹靂小組維安人員也特別帶來一場結合專業、速度與力量的警技表演，充分展現平日嚴格訓練成果及守護社會治安的堅實戰力。