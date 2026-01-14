基富通客戶數破32萬 資產規模2000億
【記者柯安聰台北報導】國內最大基金交易平台－基富通今年營運邁入第10年，除了維持申購0手費優惠外，還推出「好享貸－基金借貸」、「定期定額扣款專區」兩大普惠金融服務，幫助民眾長期紀律理財。基富通董事長林丙輝表示，基富通的目標是讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。
在國人的支持與肯定下，基富通2025年全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，將近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群。資產規模則超過1900億元，較2024年成長23%，並且繼續往2000億元靠攏，而且每月定期定額扣款金額突破30億元。
（圖）基富通證券與元大證金合作首創線上基金借貸服務，圖為集保結算所暨基富通董事長林丙輝(中)、集保結算所總經理陳德鄉(右2)、基富通總經理陳光輝(右1)、元大證金董事長吳杰(左2)、元大證金總經理楊聖慧(左1)
同時，響應金管會TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元。其中，有4成的TISA投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，因為TISA專案而加入。
林丙輝表示，這些不是冷冰冰的數字，而是顯示，有越來越多的人在基富通平台上透過共同基金理財，為自己儲備未來，是基富通與投資人一起成長的成果。
2026年平台營運邁入第10年，林丙輝說，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額通通申購0手續費之外，還與國內證金界龍頭－元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」。另外，也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。
「好享貸」是提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。
「好享貸」有四大特色：一是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；二是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；三是「方便貸」，最低1000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。
另外，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過2500檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。（自立電子報2026/1/14）
其他人也在看
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 14
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前 ・ 1
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 28
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 7
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台灣有多少有錢人？億元級富豪將衝破15萬人 財富飆59兆元
台灣人多有錢？中國信託銀行最新公布《2026年台灣超高資產客群財富洞察報告》，億級資產客群持續擴大，預估3年後，財富總額達到59兆元，人數增加到15.5萬人，其中，淨資產規模達新台幣1億元以上的高資產客群預估將由8000人增加到1.1萬人。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 6
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 11
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
高股息ETF誰最猛？達人推它9％殖利率是地板 每月加薪1萬不是夢
0056（元大高股息）公告配息維持0.866元，若以0056股價目前在37元計算，殖利率約為9.35%，想要參與除權息，最後買進日在1月21日。ETF達人知美在YT影片中指出，0056去年含息總報酬率達10.69%居冠，是想「乖乖領息」投資人的首選。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
別等台積電回調了？專家揭進場「關鍵買點」就在附近：1700只能算地板價
台股2026年漲勢猛烈，台積電更勢如破竹站上1700元大關，許多投資機構紛紛調高其目標價到2000元以上，市場樂觀氣氛濃厚。對此，財經專家游庭皓與柴克在節目《台股達人秀》直言，2026年的股市不僅多點開花，台積電現在的1700元更只能算是地板價，建議投資人在農曆年前仔細觀察，一定可以在獲利賣壓中找到買點。游庭皓表示，去年其實在市場上，並不是每個投資人都很開心......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 6
被動元件全體沸騰！蜜望實、鈺鎧等9檔強勢亮紅燈 國巨「目標價上看300元」強噴7%帶頭衝
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高震盪，最高爬至30,994.81點，截至上午11點15分，持續走揚當中，被動元件族群今全面沸騰，盤中紅...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
國安基金高歌離席台股明恐大跳水？2股市專家：回檔300點仍屬合理範圍
國安基金12日宣布自即日起停止執行安定市場任務，終止279天史上最長護盤，也讓一票網友擔憂明天台股開盤會大跳水，不過第一金投顧董事長黃詣庭和資深證券分析師呂漢威受訪時皆表示，國安基金角色在於穩定市場而非帶動多頭，退場更多影響的是投資人心理層面；在基本面未轉弱、內資承接力道仍在的情況下，即便明日台股開盤出現0.5%至1%以內的震盪，也就是跌300點，皆屬正常修正。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 12