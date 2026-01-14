基富通攜手元大證金 推出基金借貸「好享貸」

基富通今宣布攜手元大證金推出「好享貸－基金借貸」。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕證交所旗下基富通證券營運邁入第10年，除了維持申購0手費優惠外，今宣布攜手元大證金推出「好享貸－基金借貸」，最低1000元就能借，利息低於3%，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

基富通2025年全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，將近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群。資產規模則超過1900億元，較2024年成長23%，並且繼續往2000億元邁進，每月定期定額扣款金額突破30億元。

同時，響應金管會TISA(臺灣個人投資儲蓄帳戶)政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元。其中，有4成的TISA投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，因為TISA專案而加入。

林丙輝表示，數據顯示有越來越多的人在基富通平台上透過共同基金理財，為自己儲備未來。林丙輝說，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額通通申購0手續費之外，還與元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」。另外，也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。

「好享貸」是提供投資人以基金為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

好享貸有4大特色：「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；「方便貸」，最低1000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

另外，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過2500檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。

