基富通資產規模近2千億創高！釋四大目標、打造基金借貸安養平台服務鍊

國內最大基金交易平台基富通今年營運今年9月邁入第十年，去年全平台客戶數突破32萬人，年成長11%，近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群。資產規模則超過1,900億元，較2024年成長23%，並且繼續往2,000億元靠攏，而且每月定期定額扣款金額突破30億元。

展望今年，基富通董事長林丙輝表示，將會朝四個工作重點，第一深化資產管理合作做大基金市場、第二打造完整平台服務鍊、第三基金借貸需求、第四規劃安養信託動帶提領等。基富通將以成為民眾理財神隊友為營運目標。

同時，響應金管會TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元。其中，有四成的TISA投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，因為TISA專案而加入。

2026年，平台營運邁入第十年，林丙輝說，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額通通申購0手續費之外，還與國內證金界龍頭－元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」。另外，也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。

「好享貸」是提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

「好享貸」有四大特色：一是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；二是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；三是「方便貸」，最低1,000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

另外，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過2,500檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。

要做理財神隊友

基因規模突破1900億元，邁進2000億元

