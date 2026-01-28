基富通2025年五大指標皆全數成長 今年推出兩大普惠信託服務

臺灣集保結算所董事長林丙輝（右）與總經理陳德鄉（左）偕同集保吉祥物「阿鷹」。 圖：集保所／提供

[Newtalk新聞] 集保結算所子公司基富通今（28）日公布 114 年營運績效，五大指標皆全數成長，開戶累積逾 32 萬人，成長 11% ；TISA 基金帳戶人數也超過 5 萬人；申購量再創新高，其中定期定額單月突破 33 億元；基金存量超過 1,900 億元，並在今年元月中突破 2,000 億元；自結稅後每股盈餘（EPS）3.52 元，年增 18%。

去年，基富通推出三大普惠金融服務：包含「好享加－低檔智動投」再升級，納入外幣計價的基金，嘉惠更多投資人；「TISA 好享投」 ，提供千元定期定額投資 TISA 基金；以及「好享貸」 ，更與國內唯一證券金融公司——元大證金合作，首創提供線上基金借貸服務，解決長期投資與短期資金需求的兩難，提升投資人的資金運用彈性。

廣告 廣告

對於今年展望，為強化國人退休後理財服務，基富通將規劃推出「基金平台安養信託」、「動態提領年金」等普惠信託服務，落實退休理財第 3 支柱的目標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

聚焦烏克蘭經驗、無人機與社會韌性 2026台灣民防年會三月底登場

天降橫禍！屏東5噸怪手彎道翻落 機車騎士遭砸身亡