基層公務員赴中國風險增！陸委會曝有人遭國安人員闖入房間盤查

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日揭露，有台灣中央部會的公務人員赴中旅遊，遭中共國安人員闖入飯店房間，對方語帶威脅逼問工作內容。陸委會副主委梁文傑強調，公務員遭中方盤查留置，從2023年至今已有19件！不要認為自己只是基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得赴中不會有任何風險。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，本會近來持續接獲公務員反映，他們在赴中旅遊期間，除了通關受到盤查之外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館的房間，訊問工作、職務內容等等。

梁文傑描述，該名公務員到下榻旅館以後，國安人員就來敲門，然後在房間進行盤查，然後語帶威脅說，若要回台灣，就要配合什麼事。我們希望每一個公務員遇到這種狀況時都能回報，但也不排除有一些公務員可能心生畏懼，所以沒有回報。

梁文傑指出，陸委會要提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得赴中不會有任何風險。中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包，我們現在對公務人員的赴中管制，11職等以上須由內政部的聯審會來許可，十職等以下就是各單位許可，目前還是維持這樣。

梁文傑提醒，中華民國的公務人員不要覺得自己職務不高，或所任職務沒有接觸到國家機密，就不會有風險，風險是存在的，我們最近已經接到好幾個案例。

梁文傑進一步說，中共想要知道的東西包山包海，要的不只是機密，舉例而言，桃園有一位涉犯「反滲透法」的馬治薇小姐，她被要求提供的資料是立法院助理名冊，立院助理名冊在一般人看來不算機密，但是對於對岸來說，這些他們就是想要知道。

