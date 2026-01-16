基層公務員赴中旅遊遭盤查 陸委會提醒未接觸機密仍有風險

陸委會發言人梁文傑表示，「下榻旅館以後，然後國安人員來敲門，然後在房間就盤查，然後甚至語帶威脅要回台灣要配合什麼事情，我也不排除有些公務員可能心生畏懼，所以就沒有回報，再三提醒我們中華民國的公務員，不要以為自己的職務不高，不要以為自己沒接觸到國家機密，因為對方所想要知道的東西包山包海。」

梁文傑舉例，違反《反滲透法》遭到判刑的桃園立委參選人馬治薇，提供給對岸的資料就是立法院助理名冊，強調中共想要知道的資訊無所不包。統計從2023年到現在，共有19件公務員赴陸遭到盤查的案件。目前針對公務員管制部分，11職等以上要由內政部聯審會許可，10職等以下則由各單位許可 。