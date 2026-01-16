政治中心／綜合報導

中共對台滲透無所不在！陸委會副主委梁文傑，今天（16日）透露，有我國公務人員前往中國旅遊期間，不只通關遭盤查，就連入住飯店房間，還遇到中共國安人員逼問工作資訊，甚至語帶威脅要求回台後要配合哪些事情，對此梁文傑呼籲基層，別以為職等不高，赴中就沒有風險，更喊話遇到類似狀況，別因害怕而不回報。





基層公務員赴中風險增 遭中共國安人員「開門盤查」

有台灣公務員赴中旅遊期間遭中共頻頻刁難 連通關也受到盤查（圖／資料畫面）









陸委會副主委梁文傑：「要提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務，沒有接觸國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險。」

陸委會記者會開場，副主委梁文傑語重心長，向全體公務員喊話，多次提醒，講到手指狂敲桌面發出聲響，因為傳出有公務人員休假期間出國旅遊，又遭中共刁難。

陸委會接獲通報，有台灣的公務人員，到中國旅遊，下塌飯店，竟遭中共國安人員闖入房間，進行盤查，先是一連串訊問工作內容，甚至語帶威脅表示「如果想回台灣，就要乖乖配合」。

陸委會副主委梁文傑：「具體單位我就不講，但是是中央部會（公務員），我們現在對公務人員的管制，就是在11職等以上，要由內政部聯審會來許可。」





中共對台滲透無孔不入 對此陸委會也呼籲若公務員遭遇相關情事要記得回報（圖／資料畫面）









其實中共刁難我國公務人員，已非首例，陸委會透露，2023年至今，已經多達19件公務員遭盤查滯留案例，而中方想知道的內容，囊括工作、職務，甚至連同事是誰，都問得一清二楚。

陸委會副主委梁文傑：「對方所想要知道的包山包海，桃園有一位，涉嫌反滲透法的馬治薇小姐，她被要求提供的，就是立法院的助理名冊，在一般人看起來，好像不算是什麼機密，可是對對岸來說，這些他們就是想知道。」





有台灣公務員下塌中國飯店 竟有中共國安人員闖入訊問工作內容（圖／民視新聞）









中共滲透台灣無所不在，尤其逮到機會，就想探查國安，陸委會提醒再提醒，就怕有人心生畏懼不回報，或在不知不覺中，被中共牽著鼻子走。

