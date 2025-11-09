基層力量是鋼鐵！許智傑回應陳其邁肯定：感謝讚許、小金剛絕不被當塑膠

▲民調緊咬在誤差內！許智傑：小金剛不怕戰，要帶隊贏最後勝利！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁昨（8）日在公開活動中脫口稱讚「許智傑委員也不錯，不要把許委員當塑膠」，引發外界解讀為替民進黨立委許智傑站台力挺，甚至傳出「棄保效應」議論。對此，許智傑今（9）日回應，感謝陳市長肯定，強調自己民調始終位居第二、在誤差範圍內，將持續全力衝刺。

許智傑表示，近期多家具公信力的民調均顯示，他的支持度穩居第二名、緊咬對手，且處於誤差範圍內。他笑稱，陳其邁市長知道「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」，象徵自己的韌性來自基層組織扎根與市民力量支持，這正是他的最大競爭優勢。

面對外界聯想陳其邁喊話是否代表黨內力挺、甚至出現棄保訊號，許智傑未正面回應，只強調接下來兩個月將持續衝刺選戰腳步。他提到，自己具備推動「南高屏大生活圈」的遠見與行動力，目標是整合區域發展、帶動民生建設與產業升級。

許智傑強調，最終希望能代表民進黨團結所有支持力量，一起贏得最後勝利。他也呼籲支持者穩住陣腳、集中選票，「我們會堅定走到最後，讓高雄更好、讓市民有感。」（圖╱許智傑立委辦公室提供）