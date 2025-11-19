基層勸進 林茂盛：做好分內事

無黨籍宜蘭縣代理縣長林茂盛（前）19日在議會接受總質詢時，有議員勸進他選縣長，林未表態，議員調侃說是因為已表態參選的議會議長張勝德（後）在主持議事，才讓林茂盛不好意思表態。（李忠一攝）

明年宜蘭縣長選舉藍營尚未確定選將，熱門人選之一、議會議長張勝德已掛起看板爭取國民黨提名，無黨籍代理縣長林茂盛19日赴議會接受總質詢，有議員關注他的動向，更鼓勵他出來選舉，林茂盛感謝議員對他與縣政團隊的肯定，現階段是做好分內事，對未來並沒有思考那麼多。

縣長選戰綠營由律師林國漳出馬，民眾黨前立委陳琬惠多次表態參選，國民黨不分區立委吳宗憲與張勝德呼聲高。林茂盛尚未表態，但基層勸進聲不斷，甚至也有人認為如林獲國民黨徵召，會是綠營最不想面對的對手。

廣告 廣告

無黨籍議員林錫明昨質詢時，不諱言自己的立場比較偏藍，表決也是如此，無黨議員在議場中扮演重要關鍵角色，民意代表是要為百姓做事，他也以無黨之姿選上議員好幾次。

林錫明指出，現在選舉都是政黨政治，但他做事、為民服務不分藍綠，「我們都沒黨，來選啦！」他也說，在走訪基層時，看到基層肯定林茂盛很打拚，也都很關心林茂盛「到底有沒有要選？」

他調侃林茂盛，因為張勝德在主席台上主持議事，「你不好意思講？（指選縣長）」會後林錫明補充說，林茂盛爆發力強，如果林茂盛和張勝德選縣長，他會支持林茂盛。

林茂盛在報告台上回應，現階段做好事情比較重要。會後面對追問，他說，感謝議員對他與縣政團隊的肯定，會全力以赴做好代理縣長的工作、為鄉親服務，但對未來的事沒有特別去思考那麼多。