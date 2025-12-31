基層員工薪資門檻今揭曉 經濟部今天公告2026年元旦起是「這金額」

經濟部公布2026年元旦起，基層員工薪資之「一定金額」為月薪新台幣6萬5千元、時薪406元、日薪3,248元。 。周永受攝



經濟部今（31）日公告，有關《中小企業發展條例》第36條之2所定義的「基層員工」範圍中，115年度（即2026年）基層員工薪資之「一定金額」為月薪新台幣6萬5千元、時薪406元、日薪3,248元。

經齊部表示，依據中小企業發展條例36條之2第3項，中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法，以及中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法，明年元旦起，所謂基層員工薪資之「一定金額」的定義，若是全時工時員工的月平均經常性薪資為6萬5千元。

如果是部分工時員工： 按月計酬的月平均經常性薪資未逾6.5萬元，且該薪資除以雇主與員工約定的每月部分工時數未逾406元。

按時計酬薪資，按月累計支付時薪未逾6.5萬元，且時薪未逾406元。

按日計酬薪資，按月累計支付日薪未逾6.5萬元，且日薪未逾3,248元。

立法院在2024年三讀通過《中小企業發展條例》，企業對「一定金額」的基層員工加薪，可享有加成減除的「減稅」優惠。經濟部此前表示，該金額會參考勞動部每年發布「職類別薪資調查結果」逐年滾動調整關於「基層員工」的定義。

據經濟部去年12月31日公告，2025年的標準是月薪6.3萬元，時薪394元，日薪3,152元，依據最新公告，明年基層員工加薪減稅的門檻將繼續提高。

