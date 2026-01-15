基層喊不團結就別玩 妃須扮桶箍

民進黨台南市長初選民調15日出爐，立委陳亭妃上午前往關廟湯山營區啟用典禮，先行離開。（曹婷婷攝）

民進黨台南市長初選陳亭妃勝出，台南市長黃偉哲15日提醒初選後挑戰才開始，綠營基層直言「挺不下去還是要挺，不然要讓國民黨捧去？」國民黨台南市議員蔡育輝嘲諷「扶龍王戰勝賴皇」，一面提醒國民黨未來迎戰需「高築牆、廣積糧」，對決比黃偉哲態度更柔軟的陳亭妃。

陳亭妃勝出，綠營地方支持者憂心分裂難癒合。「反妃」綠營基層民代直指她背後有前議長「黑面」郭信良的勢力牽動、挺不下去。反問「過去她有真的挺黨挺大家嗎？」陳亭妃若「該切割的人未切割清楚」，大家只會卻步。甚至有綠營議員對未來陳亭妃「母雞帶小雞」不抱期望，淡然表示，選舉靠自己，不是靠誰的幫忙。

南區新興里長邱志初認為，林、陳兩陣營最後還是要合作，「不團結就別玩了」、「國民黨我是投不下去」。「挺妃」的安南區城西里長嚴文正表示，陳亭妃基層服務扎實，「打電話都找得到人」，是選民認同主因。

民進黨市議員周嘉韋表示，陳亭妃出線後必須做好「桶箍」，向黨內議員說明她如何團結大家。南市議員蔡筱薇質疑，從初選民調明顯看出藍白干預痕跡，這部分無法阻止，一旦回歸藍綠對決，又是不同情況；未來陳面對同選區支持她出線的國民黨議員，要如何同時支持民進黨的提名議員？前民進黨南市黨部主管表示，從民調結果，不少藍白支持者因為不滿賴清德才支持陳亭妃，等到市長選舉時就會回歸支持謝龍介。

蔡育輝表示，陳亭妃「陸戰」實力雄厚，從政身段比黃偉哲柔軟，甚至可能拉攏無黨籍民代，謝龍介不能再像4年前只靠空戰，國民黨要找經費、廣積糧，凝聚向心力來迎接年底大選。