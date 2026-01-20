基層官兵頻傳遭中國滲透！律師揭破口是這裡

▲《中天新聞》主播林宸佑及5名現、退役軍人17日因涉嫌違反《國家安全法》遭橋頭地檢署羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 《中天新聞》主播林宸佑及5名現、退役軍人於17日因涉嫌違反《國家安全法》遭橋頭地檢署羈押禁見，基層官兵疑似遭中國買通洩密及拍攝投共影片。對此，律師林智群今（20）日指出，軍人生活單純，只要一缺錢，叫他做什麼，他就做什麼，營區附近的地下金融機構專門吸收軍人，成為國安破口。

林智群今發文表示，譴責是要譴責，但要注意的是，什麼人會拍投共影片？缺錢的軍人。軍人生活單純，碰到缺錢，叫他做什麼，他就做什麼。營區附近那些搞地下金融的，才是國安破口，他們才是吸收軍人的駐點。

對此，大批網友也紛紛表示：「呼籲破口很久了，莒光園地也有演過，三申五令數百次也有過」、「管區警察都知道是那些店家」、「以前還有軍人在外面欠債，債主直接跑到營區大門叫囂」、「以前還有現金卡，最大宗用戶就是那些中士，借到沒錢就去地下錢莊」等。

