基層怒吼！252名助理連署要求陳玉珍撤案 明邀朝野立委守護勞權

國會助理發起連署。讀者提供



國民黨立委陳玉珍提案讓助理費除罪化，交立委統籌運用、免檢據核銷，引發基層國會助理炸鍋。助理發起撤案連署，目前已有共計75間辦公室及252位助理參與連署，明日（12/11）連署發起人將於上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

針對本次陳玉珍委員提案「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，由國會助理個人所發起之撤案連署，截至12月10日上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與連署，並且持續增加中。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞指出，本次發起個人連署主因係國會助理工會於上周五(12/5)之臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部之協助與勇敢參與連署的助理們。

明日（12/11）連署發起人將於上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

發起人最後強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。

