基層怨「人手少事情多」 考試院走進雲林找解方

考試院副院長許舒翔率同考試委員、銓敘部施能傑部長、考選部林明裕次長及保訓會廖慧全主秘，遠赴雲林縣元長鄉公所進行拜會與業務交流座談。(考試院提供)

考試院副院長許舒翔(左)致贈紀念品予李明明鄉長(右)。(考試院提供)

地方政府攬才不易，考試院副院長許舒翔今天指出，外界期待多年的官等職等員額配置準則修正，預計今年12月上旬施行，屆時各機關就能依業務專業需求進用較多中高階人力；地方機關職務列等調整也將自115年2月1日實施，考試院希望由第一線了解實務困境，讓改革貼近機關需求，解決在地問題。

考試院今天由許舒翔率同考試委員、銓敘部長施能傑、考選部次長林明裕及保訓會主祕廖慧全，赴雲林縣元長鄉公所拜會並進行業務交流座談。雙方就待遇調整、資訊及農業技術人力等議題交換意見。

許舒翔指出，官等職等員額配置準則修正，預計於114年12月上旬施行，地方機關職務列等調整，也將自115年2月1日實施，雖然本次調整範圍不含鄉鎮市公所，但考量現行社會環境變遷快速及服務需求多元，鄉鎮市公所屬於地方制度法下的自治團體，相關職務列等如何基於職責程度、業務性質及機關層級作衡平考量，考試院相當重視，並已請銓敘部詳加研議。

他說明，本次座談提到的資訊人力、農業技術業務量上升，突顯技術專業人力缺乏等問題，是地方所面對的實質挑戰，考試院也都積極在思考對策，目前部分問題可能無法立即解決，但考試院都會進行追蹤管考，而會中所提相關議題將作為未來制度精進的參考。

鄉長李明明指出，元長鄉是典型的農業鄉，面對極端氣候、農作損害、地區建設需求增加等問題，基層業務越來越多，但人力卻不易甄補，幾乎每位同仁都要身兼多職，員額與列等調整真的有檢討的必要。

她說，近幾年公所深切感受到資訊安全、公共工程管理等工作量快速增加，資訊人力與專業土木工程人員卻難以補足，突顯基層人手少事情卻不少的難處。感謝考試院願意走入地方了解實情，對基層同仁意義重大，也希望透過座談能與考試院溝通人事業務，讓公所人力、職等與薪資待遇能夠更好，使在地人才願意留在地方服務。

元長鄉公所在座談中提出多項人事相關議題，雙方熱烈討論，考試院也逐項回應並說明政策架構與處理原則，考試院表示，透過本次座談交流，能夠更了解地方實際需求，也期待類此會議成為日後基層需求上達中央的重要管道。

