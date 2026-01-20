基層服務有感 中市府肯定調解團隊止於未訟

記者張秉淞／臺中報導

臺中市政府今(20)日上午於市府惠中樓9樓市政廳召開擴大市政會議，會中表揚「113年度調解績優區公所」，由市長盧秀燕親自頒獎，肯定19個區公所長期深耕基層、積極投入紛爭化解工作的卓越表現。盧秀燕表示，調解制度是最貼近民眾、也最能即時解決問題的公共服務之一，期勉各區持續精進調解品質，讓紛爭止於未訟，促進社會和諧與城市安定。

法制局長李善植表示，民眾日常生活中常見的債務、傷害、車禍等糾紛，若未能即時妥善處理，往往演變為訴訟甚至激化對立。臺中市調解成效能持續名列前茅，關鍵不僅在於成立率，更在於制度是否讓民眾信任、願意使用。各區公所與調解委員會長年深耕地方、耐心傾聽民意，是市府落實「以人為本、預防勝於事後救濟」治理理念的重要支柱。

李善植指出，依內政部統計資料，臺中市自108年至113年間，調解成立率連續六年蟬聯全國第一，113年度成立率高達96.10％，114年度亦維持相同水準；此外，自110年起，調解案件受理量持續居全國之冠，顯示調解制度已深度融入市民生活，成為解決紛爭的重要管道，有效發揮疏減訟源功能。

李善植進一步表示，市府依114年施政方向，持續從「專業培力、跨域合作、數位便民與深化宣導」等面向精進調解制度，包括辦理調解委員及行政人員教育訓練，導入性別平等與多元議題課程，並首度與潭子區公所共同舉辦「中部五縣市調解論壇」，促進跨縣市制度交流與實務創新；同時持續優化調解行政作業管理系統，提供線上聲請、進度查詢及回饋機制，讓調解服務更加即時、透明且貼近民眾需求。

李善植提到，法務部依「鄉鎮市調解獎勵金核發要點」完成113年度全國調解業務考評，臺中市以調解結案件23,089件、成立22,189件、成立率96.10％的優異成績，獲評第一級，再度蟬聯全國第一。法制局說明，此次獲獎區公所係依案件量及調解實績分級評比，其中獲得法務部調解獎勵金前7名的區公所，包括西屯區、潭子區、大雅區、南屯區、西區、沙鹿區及太平區，表現尤為亮眼。

法制局補充，臺中市政府調解獎勵金分級獲獎績優區公所，第1級為南區、大里區；第2級為中區、清水區；第3級為龍井區、大甲區；第四級為新社區、外埔區。此外，為鼓勵案件量較少或具特殊服務條件之區公所，市府亦依調解獎勵金核發要點，核定北屯、梧棲、神岡及石岡區公所予以獎勵。

法制局強調，此次表揚不僅肯定績優區公所與調解團隊的努力成果，更展現台中市在基層治理、有效疏減訟源及提升公共服務品質上的長期累積。未來市府將持續深化調解制度，打造更安全、理性且和諧的宜居城市。

市長盧秀燕親自頒獎「113年度調解績優區公所」，肯定19個區公所長期深耕基層、積極投入紛爭化解工作的卓越表現。（記者張秉淞攝）