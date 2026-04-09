基層歷練10年！大園分局蘇柏魁考取警大警佐班 暖心分享上榜秘訣
桃園市大園警分局大園派出所警員蘇柏魁畢業於台灣警察專科學校行政警察科，104年通過內軌警察人員四等特考後，分發至外勤派出所服務，長年投入治安維護與為民服務工作。歷經十年基層歷練，於今(115)年成功考取中央警察大學警佐班二類考試，為自身警職生涯再添重要里程碑。
蘇柏魁表示，考試準備過程中，以教材搭配題庫反覆練習為主軸，透過不斷演練建立法學觀念與解題手感，讓知識不僅停留在理解，更能靈活運用於考試，針對警察實務相關法規與作業程序，特別留意修法重點，並透過反覆背誦與整理筆記，加深印象，確保在考場上能迅速反應。
蘇柏魁近兩年開始重拾書本，準備行政警察內軌三等考試，期間曾於113年報考升官等考試並順利上榜。但去年報考佐類考試時，因常訓成績缺漏不符資格，且同年三等考試亦以小數點差距名落孫山，歷經挫折與考驗。此次為首次報考警佐班二類考試，考前準備時間約四個月，憑藉長期累積的實力與穩定讀書節奏，最終順利錄取。蘇柏魁坦言，在職員警備考時間有限，只能利用勤餘時間持續精進，並認為「做題目」是最關鍵的學習方式，唯有動筆練習，才能真正檢視學習成效。
談及心態轉變，蘇柏魁分享，過去也曾沉迷於滑手機、遊戲等短暫娛樂，後來體悟到這些「廉價多巴胺」無法帶來長久成就感，反而消耗寶貴時間。轉而培養每日讀書習慣後，逐漸將學習內化為生活節奏，從中獲得踏實且持久的滿足感。如今，讀書不再是負擔，而是一種自我精進的日常。
蘇柏魁最後也勉勵考生，知識的累積也非一蹴可及，是需要長期培養，當這些小小的累積疊加起來，會發現自己已經走得很遠。千萬不要妄自菲薄或被錄取率與第三人影響，只需要每天超過昨天的自己，上榜的那一天，便已經在慢慢靠近。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
面對社會型態多樣化及榮民退役官兵結構多元化 退輔會主委嚴德發：全面提升榮民照顧與服務效能！
面對社會型態日益多樣化及榮民退役官兵結構多元化不同服務需求等挑戰，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發（9日）到立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。嚴德發說：國軍退除役官兵服役期間對國家安全無私奉獻、犧牲付出，奠定我國穩定發展之重要基礎。基於「崇功報勳、榮民為本」，秉持「忠貞」、「團結」、「關懷」、「誠樸」、「開創」之核心價值，持續檢討、精進各項服務、措施，提供周延而具前瞻性的照顧與服務。
販售未經許可美國保單 6保險員違法被訴 這2位因這原因獲不起訴
台北地檢署在偵辦永達保險前超級業務員何文瑛，利用保本保息基金違法吸金弊案時，發現何女還販售未經我國主管機關許可的美國CICA保單。何女被起訴後，檢調從何女被查扣的手機中，發現還有6名保險員涉嫌販售CICA保單，檢察官認為6名保險員涉犯《保險法》依法起訴。另外有2名被告因為販售時間在2011年《保險法》修法前，由於當時販售境外保單並不違法，依照《刑法》罪刑法定主義原則，檢察官處分不起訴。
警專生實彈射擊出意外 校方將強化訓練與安全
（中央社記者黃麗芸台北8日電）有警專生於1日在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，幸經緊急送醫治療後無礙，校方今晚表示，將嚴格檢討此事，並強化現有訓練機制與安全程序。
大園分局警員十年基層淬鍊 堅持不懈榮登警大
桃園市政府警察局大園分局大園派出所警員蘇柏魁畢業於臺灣警察專科學校行政警察科，104年通過內軌警察人員四等特考後，分發至外勤派出所服務，長年投入治安維護與為民服務工作。歷經十年基層歷練，於今（115）年成功考取中央警察大學警佐班二類考試，為自身警職生涯再添重要里程碑。蘇柏魁表示，考試準備過程中，以教材搭配題庫反覆練習為主軸，透過不斷演練建立法學觀念與解題手感，讓知識不僅停留在理解，更能靈活運用於考試，針對警察實務相關法規與作業程序，特別留意修法重點，並透過反覆背誦與整理筆記，加深印象，確保在考場上能迅速反應。蘇柏魁近兩年開始重拾書本，準備行政警察內軌三等考試，期間曾於113年報考升官等考試並順利上榜。但隔年(114)報考佐類考試時，因常訓成績缺漏不符資格，且同年三等考試亦以小數點差距名落孫山，歷經挫折與考驗。此次（115年）為首次報考警佐班二類考試，考前準備時間約四個月，憑藉長期累積的實力與穩定讀書節奏，最終順利錄取。蘇柏魁坦言，在職員警備考時間有限，只能利用勤餘時間持續精進，並認為「做題目」是最關鍵的學習方式，唯有動筆練習，才能真正檢視學習成效。談及心態轉變，蘇柏魁分享，過去也曾沉迷
烏日「鷹眼警」傳承父母志 苦讀兩年高中警大警佐班
烏日分局五光派出所傳來振奮人心的捷報！警員何俞曄於115年中央警察大學警佐班第46期警佐二類考試中脫穎而出，未來經過10個月的專業受訓後，將正式擢升為巡官。烏日分局分局長謝博賢特地親赴五光派出所張貼紅榜祝賀並致贈紀念品，與同仁們一同分享這份得來不易的榮耀。何俞曄畢業於臺灣警察專科學校第33期，105年畢業後即分發至霧峰分局服務，累積了紮實的實務經驗，於112年調任至烏日分局五光派出所。擔任警勤區員警期間，他不僅與地方鄉親互動良好，深獲里民肯定；在所長與同事眼中，他更是態度認真、充滿熱忱的優秀警員。對於偵辦刑案，何俞曄始終抱持高度興趣，秉持「有案必破，而且要快破」的積極精神。他憑藉著卓越的監視器調閱技巧與敏銳的觀察力，屢次破獲詐欺車手、竊盜等各類刑案，被同仁讚譽為打擊犯罪的「鷹眼奇才」，在為民服務的各項表現上也同樣可圈可點。在這份耀眼的成績背後，更藏著一段動人的傳承故事。何俞曄的父親母親過去也曾服務於烏日分局，父親後轉移民署任外勤隊長，母親在偵查隊任小隊長，她將自己多年來豐富的刑事偵辦經驗傾囊相授，悉心傳承給兒子。這份跨越世代的經驗交流，不僅展現了警察志業的血脈延續，更成為何俞曄在從警路
交通警勤餘苦讀拚上榜 北港分局貼紅榜表揚振奮士氣
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港分局再添榮耀，交通小隊警員許金泉成功考取中央警察大學警佐班，展現基層員警
高雄老夫妻就醫回診相約急診室見面 她卻迷路達2小時
高雄市81歲黃姓老翁陪78歲梁姓妻子到左營區高雄榮總就醫，結束後相約在急診室門口碰面，沒想到她竟獨自離開，往南徒步6公里到新興區，迷路長達2小時，警方協尋過程，熱心民眾發現後聯繫老翁，警方趕緊將她接回。4月8日中午12點多，高雄市左營分局博愛四路派出所獲報，指老婦突然失聯，迅速趕到高雄榮總急診室前協
綠巨人3月狂掃107億 重返買債王
櫃買中心最新統計，「綠巨人」中華郵政3月前進債市、單月買超107.72億元，重返「買債王」寶座；櫃買中心資料顯示，3月買債前五名的金融機構，除第四名臺灣銀行為公股銀行外，其餘全數由民營銀行拿下，第二至第五分別為新光銀行、凱基銀行、臺銀與國泰世華銀行，買超金額介於15.94億元～71.2億元。
警專驚傳打靶意外！學生未遵循安全守則 左手掌遭子彈貫穿
即時中心／綜合報導位於台北市文山區的台灣警察專科學校，在本月初發生學生打靶意外，一名1年級學生在射擊課進行實彈射擊時，未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌；事發後校方立即啟動緊急救護機制，將受傷學生送醫治療。後續校方將嚴格檢討，強化現有之訓練機制與安全SOP，避免類似情形再次發生。
南投縣議員批民眾黨「走鐘」宣布退黨！柯文哲：有人加入離開很正常
年底大選即將登場，民眾黨陸續爆出退黨潮，現任民眾黨籍南投縣議員簡千翔今天（9日）舉行記者會批黨內運作「走鐘」因此宣布退黨。對此，創黨主席柯文哲受訪表示，政黨有人加入、有人離開很正常，但最近入黨的人數其實是增加的，甚至有到700多人，「加入的人還是比退出的人多很多」。
議員指遲發加班費 竹市府：比對資料將分批撥付
（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）有新竹市議員指出，新竹市府今年1月動員逾3000名人力協助發放振興消費金，但加班費至今仍未核發，質疑市府漠視勞動權益。市府表示，已彙整清冊並比對資料，將採分批撥付。
00905「不吃老本」高配息成亮點 聰明破解0050兩大盲點
台股 3 月歷經大怒神走勢，4 月迎來 ETF 除息大戲，市場資金轉向「穩定現金流＋成長潛力」兼具標的。在眾多台股 ETF 中，富蘭克林華美投信旗下的 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 異軍突起，不吃老本的超高年化配息率，成為投資人討論度最高的大黑馬。 統計至 4 月
FBI：加密貨幣詐騙躍居首位 美國人去年損失近210億美元
商傳媒｜吳承岳／台北報導根據聯邦調查局（FBI）公布的年度網路犯罪報告，加密貨幣相關詐騙在去年成為所有詐騙類別中通報損失金額最高的項目。美國人因詐騙造成的總損失金額逼近210億美元，其中逾113.6億美元與加密貨幣相關，而單是加密貨幣投資詐騙就導致高達72億美元的損失。 該報告指出，許多加密貨幣投資詐騙通常透過社群媒體、簡訊、廣告或交友平台展開。詐騙者會將受害者引入自稱由業內專家組成的投資群組。受害者受誘騙將加密貨幣發送至虛假的投資平台或應用程式，並被展示虛假的獲利，甚至被鼓勵借貸以進行更大額的投資。當受害者嘗試提款時，詐騙者便會以稅金和手續費為由進一步榨取錢財，最終捲款而逃。此外，受害者也可能成為聲稱能協助追回損失資金的「追回詐騙」目標。 為應對此類犯罪浪潮，FBI於2024年初啟動了「營運升級行動」（Operation Level Up），旨在主動識別並告知正陷入加密貨幣投資詐騙的人士。自行動啟動以來，已通知超過8,000名受害者，並成功減少逾5億美元的損失。單在2025年，該行動就通知了3,780名加密貨幣投資詐騙受害者，其中高達七成八的受害者在被告知前，並未意識到自己正受騙。據
得分王球星驚爆「特殊體味」太重！無人敢防守 林力仁：吸太大口會昏倒
前台灣職籃球員林力仁退役後轉任球評，近日在《GM冠名播出》節目中分享趣事，也意外爆料曾效力富邦勇士的前洋將塞瑟夫因體味過重，讓對手在場上不敢靠近他進行防守，「如果吸太大口，可能會昏倒」。
日職》徐若熙7局失1分「問天」！軟銀打線熄火 悲情吞首敗
福岡軟銀鷹主場今（8）日晚間星光熠熠，台灣球迷期待已久的「火球男」徐若熙主場先發首秀正式登場。此役對決埼玉西武獅，最受矚目的焦點莫過於西武獅特別排定台灣重炮林安可擔任先發第6棒右外野手，兩位頂尖台將在日職舞台展開正面對決。徐若熙主投7局僅失1分優質先發，但隊友打擊熄火，西武以2比1獲勝，徐若熙吞下本季首敗。
成大遭恐嚇放爆裂物、威脅開槍！源頭都全來自境外…跟學生做1事有關
台南市國立成功大學接連2天收到恐嚇信，內容提及要放置、引爆爆裂物，或到場開槍；背後目的針對學生社團預計於5月7日放映《國有器官》電影，關於此案，校方已依校安程序回報教育部，轄區警方也獲報經全校安全檢查，沒發現任何危險物品，後續將加強巡邏。
麥當勞門口有千鈔 情侶檔「你撿我收」下場出爐
不是自己的東西千萬不能拿！林姓女子與王姓男友去年凌晨在基隆麥當勞門口，見地上有6張千元大鈔，竟起貪念，侵吞入己。基隆地院審理後，審酌2 人已坦承犯行，並全數賠償，且獲失主當庭原諒，法官認情節輕微、顯可憫恕，依林、王犯共同侵占遺失物罪判處2 人均免刑。
機電「千金股」+1！高力鎖1010元天價漲停 近3千張買單高掛
機電「千金股」加一！受惠 AI 伺服器需求爆發，高力 (8996) 今（9）日股價強勢噴發，直衝漲停價1010元，刷新歷史新高，目前仍有2,956 張買單高掛。此外，繼亞德客-KY (1590) 與新代 (7750) 之後，高力入榜，機電族群正式邁入「三千金」時代。
未滿1歲嫩嬰反鎖車內！媽媽報警求救：冷氣壞了…暖警破窗救出女嬰
台中一名40歲媽媽日前載未滿1歲的女兒外出時，因半路要幫女兒換尿布，將車子停在路邊到後座拿東西，結果車門不慎關上後自動上鎖，眼看女兒被反鎖車內，媽媽急得報警求救。幸好員警及時到場持警棍破窗，順利救出女嬰，警方暖心舉動也讓媽媽萬分感謝。
美國、以色列為何打不敗伊朗？軍事專家：川普傲慢自大、把常識拋諸腦後
雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......