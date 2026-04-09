基層歷練10年！大園分局蘇柏魁考取警大警佐班 暖心分享上榜秘訣

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大園派出所警員蘇柏魁(左)於今年成功考取中央警察大學警佐班二類考試。圖：警方提供

桃園市大園警分局大園派出所警員蘇柏魁畢業於台灣警察專科學校行政警察科，104年通過內軌警察人員四等特考後，分發至外勤派出所服務，長年投入治安維護與為民服務工作。歷經十年基層歷練，於今(115)年成功考取中央警察大學警佐班二類考試，為自身警職生涯再添重要里程碑。

蘇柏魁近兩年開始重拾書本，準備行政警察內軌三等考試。圖：警方提供

蘇柏魁表示，考試準備過程中，以教材搭配題庫反覆練習為主軸，透過不斷演練建立法學觀念與解題手感，讓知識不僅停留在理解，更能靈活運用於考試，針對警察實務相關法規與作業程序，特別留意修法重點，並透過反覆背誦與整理筆記，加深印象，確保在考場上能迅速反應。

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蘇柏魁近兩年開始重拾書本，準備行政警察內軌三等考試，期間曾於113年報考升官等考試並順利上榜。但去年報考佐類考試時，因常訓成績缺漏不符資格，且同年三等考試亦以小數點差距名落孫山，歷經挫折與考驗。此次為首次報考警佐班二類考試，考前準備時間約四個月，憑藉長期累積的實力與穩定讀書節奏，最終順利錄取。蘇柏魁坦言，在職員警備考時間有限，只能利用勤餘時間持續精進，並認為「做題目」是最關鍵的學習方式，唯有動筆練習，才能真正檢視學習成效。

談及心態轉變，蘇柏魁分享，過去也曾沉迷於滑手機、遊戲等短暫娛樂，後來體悟到這些「廉價多巴胺」無法帶來長久成就感，反而消耗寶貴時間。轉而培養每日讀書習慣後，逐漸將學習內化為生活節奏，從中獲得踏實且持久的滿足感。如今，讀書不再是負擔，而是一種自我精進的日常。

蘇柏魁最後也勉勵考生，知識的累積也非一蹴可及，是需要長期培養，當這些小小的累積疊加起來，會發現自己已經走得很遠。千萬不要妄自菲薄或被錄取率與第三人影響，只需要每天超過昨天的自己，上榜的那一天，便已經在慢慢靠近。

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