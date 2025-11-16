基層藥師炸鍋！ 討論支援時薪行情遭檢舉 沈采穎批公平會「管太多」

近期有藥師在Line群組討論報備支援最低時薪行情，卻被檢舉到公平交易委員會。示意圖，圖中人物與內文無關。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕藥師可透過報備支援機制前往其他單位提供服務，相關費用則由勞資雙方協議訂定，但近期有藥師在Line群組討論最低時薪行情，卻被檢舉到公平交易委員會。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎認為，勞動關係並非市場競爭關係，並直言公平交易委員會「管太多」。

沈采穎解釋，藥師可以透過「報備支援」機制，前往其他單位提供支援，相關費用則由雇主與藥師協議後訂定，而雇主開出的費用會依據情況有所不同，因此有時藥師會私底下討論行情，了解雇主開出的費用是否合理。

廣告 廣告

然而，沈采穎指出，近期藥師在Line群組中討論支援最低時薪，公平交易委員會卻發文給藥師公會全聯會，稱群組中的討論被檢舉「限制支援藥師最低時薪」，涉及違反「公平交易法」，並要求全聯會轉知所屬會員注意並遵守「公平交易法」相關規定。

沈采穎說，被指控的Line群組並非任何專業團體的交流平台，僅是藥師間彼此溝通各項事宜的私人群組，公平交易委員會針對專業人員對時薪的討論進行指控，不只混淆「公平交易法」與勞動法令的適用範圍，也對專業人員言論自由與勞動權益造成不當干預，亦可能導致行政裁量逾越法律授權。

「我覺得公平會好像管得太多了。」沈采穎也提到，勞動關係並非市場的競爭關係，報備支援更不是交易行為，應該不屬於「公平交易法」的適用範圍，函文內容已經讓基層藥師炸鍋，公平交易委員會的指控已對專業團體造成壓力。

沈采穎呼籲，行政機關在適用公平交易法時，應嚴守法律界限，依據法條原意與公平交易委員會自身「註釋研究」內容，避免將勞動法領域之薪資給付錯誤納入公平交易法之價格規範，基層藥師協會也會持續關注公平交易法於勞動市場的適用界線，並適時提供專業法律意見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

