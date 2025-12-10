基層警吐槽沒受理過小紅書詐騙 刑事局揭真相「2年1706件」

內政部警政署刑事局揭露小紅書涉詐案件態樣，以「解除分期付款、假網拍、假投資」類型居多。路透社



內政部日前宣布，由於「小紅書」涉及多起詐騙案件，平台官方又拒絕配合防詐，因此決定封鎖小紅書1年，引起基層員警在匿名社群平台DCARD發文表示，並未受理過小紅書詐騙，質疑封鎖小紅書正當性。警政署刑事局今日（12/10）揭露小紅書涉詐案件數和態樣，去年（2024）和今年（2025）涉詐案件數量分別為950件、756件，其中又以「解除分期付款、假網拍、假投資」類型居多。

警政署刑事局詐欺犯罪防制中心今日發布新聞稿指出，根據「165諮詢專線報案系統」數據顯示，今年1至11月涉及小紅書平台的詐騙案件數共計有756件，其詐騙手法前五名，依序為假網拍（283件）、解除分期付款（騙賣家、196件）、假投資（51件）、假交友（投資詐財、43件）、色情應召詐財（23件）。

另統計小紅書去年1至12月涉詐案件共計950件，詐騙手法前五名依序為解除分期付款（477件）、假網拍（261件）、假交友投資詐騙（39件）、色情應召詐財（36件）和邀約假投資詐騙（29件）。

詐欺犯罪防制中心指出，在「解除分期付款」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多是透過小紅書內建市集平台進行聯繫，接著詐團會導引被害人加LINE聯繫，並一步步引導被害人透過7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場進行交易，隨後聲稱無法完成訂購等話術，傳送賣場假克服網址、LINE帳號，再假冒賣場客服以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」或其他理由，騙取被害人配合轉帳驗證，導致被害人誤信遭騙。

詐欺犯罪防制中心表示，今年8月至11月止，共計通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，同時針對台灣網路社群平台涉詐違規者，蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證，至11月底已函請數發部裁罰3次，累計罰鍰1,850萬。

針對近日有警員反映未受理過小紅書詐騙，刑事局表示，第一線基層員警每天必須面對、處理大量案件，部分警員未受理小紅書平台案件，不代表案件不存在，165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局會加強宣導，同時聲明若涉及公務訊息，不應在網路上洩露或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

