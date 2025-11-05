基層警平均收詐騙案破百 黃馨慧：打詐需跨部會合作勿淪口號 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

數發部數產署4日公布《網路詐騙通報查詢網》這一周至11月1日，共接獲疑似詐騙訊息40萬6299則，其中20萬3881則是詐騙。對此，台中市議員黃馨慧指出，社會陷入詐騙風暴，從「高薪海外打工」陷阱，到「投資理財」假平台，層出不窮，根本原因是中央制度設計過於僵化、反應太慢、資源分配不均。結果，基層員警疲於奔命，地方政府被動承擔，呼籲打詐需跨部會合作，不要淪為口號。

黃馨慧舉例西屯某派出所，詐騙案量暴增，一位員警要辦理一百多件，派出所60人，就是6千餘件、光是公文就超過數百份。她指出，更有員警調查到特定嫌犯鎖定外籍移工，才發現人早已離境多日，不但喪失抓捕機會，也因為警方缺少跨部門合作資源，錯失破案良機。

黃馨慧認為，中央喊出「打詐國家隊」，但從實際執行成效來看，地方才是真正扛責任的一線戰場；報案、蒐證、宣導、協助受害者，全都落在地方政府與警察單位的肩上。她說，有民眾反映「被詐騙後報案，得到的回覆只有『再等等』」，這要讓民眾怎麼信任政府？

黃馨慧呼籲，警察局應重新檢視防詐策略，從「事後偵查」走向「事前防範」，在中央的政策若未能及時支援，地方政府就該自主補強、主動創新。她說，市民的安全不能等待，防詐工作也不應只是文宣或活動，要有持續而具體的行動。

另外，普發現金1萬政策今開始登記，財政部證實，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

財政部說明，民眾可從政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」判斷，不會冠上其他英文或數字；且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄。並強調，政府不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。

財政部指出，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，要撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

照片來源：取自黃馨慧臉書

【文章轉載請註明出處】