基層警抱怨公發裝備太差 張榮興駁沒這狀況：自購防彈衣不安全

警政署長張榮興今赴立法院備詢。資料照，李政龍攝



張文上週五（12/19）在台北車站、中山商圈隨機殺人後墜樓，最終4死多傷。就在各縣市加強警民人力時，有基層員警反映基本裝備都是自購，因公發品質不佳，引起關注。警政署長張榮興今日對此事說明「沒有這樣的狀況」，他更強調公發的裝備有經過安全檢測一定最安全，網路上的說法是個人行為，自己買的防彈衣會有疑慮，至於部分自購的個人設備，他承諾會因應員警使用便利性作加強購買。

張榮興今日赴立院內政委員會進行計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，在接受備詢環節時，民進黨立委黃捷提到，有多名基層員警表示公發的基本配備品質不好，或者沒有發，因此自購很多配備，包括密錄器、警棍、辣椒水，甚至有人購買防彈背心。

為此，張榮興回應「沒有這樣的狀況」，那是個人行為，黃捷聽完又說，這並非個人行為，希望警政署能給員警最好用的工具，當他們最堅強的後盾。

張榮興則說，員警使用的武器、裝備、設備一定都是通過安全測試的裝備才公發給同仁使用，假使同仁自己購買的防彈衣沒有經過測試，那很不安全。

張榮興坦言，確實有同仁使用個人裝備，警政署未來會改善此現象，購賣便利性更佳、加強過的裝備供同仁使用。

此外，針對北捷警察無線電不通的猜測，張榮興解釋，經台北市府調查，現場沒有發生無線電不通的問題，張文案件發生後，捷運警察就趕到場，如果無線電失能就沒有辦法像現實中反應這麼快。

