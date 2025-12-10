基層警指未受理過小紅書詐騙 新北前公司負責人遭詐150萬

新北市一名曾為多家公司負責人的余姓女子於小紅書上求職，遭詐150萬元。（圖／達志）

小紅書近日因涉詐遭內政部封鎖限制1年，就有基層員警指出未有受理到小紅書詐騙案件。對此，刑事局也回應表示，基層員警每日處理面對大量、各類刑案件，經查165系統確實有受理有民眾於小紅書平台遭詐案件，未受理到並不代表不存在。刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

刑事局指出，一名家住新北市、曾是多家公司負責人的60多歲余姓女子，因疫情期間生意失敗，虧損巨大，急需求職賺錢，本來就因工作需要常透過小紅書購買商品，因此在小紅書上看到賺錢資訊，被引導至Line，只要每天測試網速點擊網站，每筆可獲得50元，積滿1000元可提領，也曾成功提領過幾次；隨後便被引導至投資方案，余女投入5萬元獲利，卻被以繳稅和以符合金管會規定為由不斷被要求追加投入。

而第二次余女則為應徵「外匯操作員」職缺，對方要求他開設外幣帳戶，並透過Bito（幣託）平台購買虛擬貨幣，透過面交或是網路轉帳，二次前後因此損失約150萬餘元，更導致其所有戶頭均被列為警示，生活陷入困境。

另一名家住桃園年約30歲的潘姓女子，則在小紅書上遇到交友投資詐騙。潘女最初因耕作需求透過小紅書尋找藝術創作範本，遇上一名自稱「媽媽是台灣人」、「在香港工作」的大陸人私訊，雙方開始聊天互動，過程中對方更是不斷表示「喜歡台灣人講話的聲音」，引導潘女至Line或IG等台灣常使預知社群媒體，一步一步指示潘女投資虛擬貨幣，實際上卻將潘女帳戶內的資金轉走，造成其損失約120萬餘元。

