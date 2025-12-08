基層警曝小紅書詐騙「報案僅8則」 網：Meta才是大本營

內政部以防詐為由禁小紅書，但基層員警透露社群網站詐騙報案數，質疑禁小紅書的效益。（Shutterstock／達志）

內政部近日以防止詐騙為理由，對小紅書APP進行網際網路停止解析。一位新北蛋黃區基層員警在Dcard透露網路社群詐騙報案實況，在FB遭詐騙的報案訊息有500則以上，IG有253則，Threads有128則，小紅書則僅8則，讓大家自行評斷禁小紅書對打詐有沒有幫助。

一位基層員警8日在Dcard社群網站發文表示，「前陣子吵得沸沸揚揚的封鎖小紅書的事情，小弟我是新北某蛋黃區派出所警員，我們分局有一個詐欺承辦人群組，只要分局轄內派出所有受理到詐欺案件都要把詐騙種類跟平台及詐騙經過打成摘要傳到群組給偵查隊承辦人審核，在這邊想貼幾個截圖給大家看看，大家看完再自行評斷封鎖小紅書對於減少國人同胞們被詐騙有沒有幫助。」

該員警PO出的報案訊息截圖中，在臉書遭詐騙的報案有500則以上，Instgram有253則報案訊息，Threads有128則，小紅書則僅8則。

該基層員警直言：另外提供另一個觀點，有看到有網路圖卡指出小紅書是因為不配合我們政府規範、協助打擊詐騙所以才被封鎖的，他個人是很肯定民間企業主動配合政府政策執行打擊詐騙的做法，不過他認為大陸那種審查嚴格的力道，絕對比臉書、IG、YouTube那些西方自由主義國家強許多，一樣檢舉一個詐騙帳戶來說，他覺得大陸可能會比較直接就把帳戶封鎖。

該員警直呼：只能說自由和不自由之間總是有著一體兩面的樣子，唯一不變的真理是只有在自由地區的我們可以好好討論這個議題。

卡友表示「詐騙數據就擺在那邊，垃圾民進黨就搞意識形態。臉書、LINE詐騙是最多的」、「要不要先看看FB是怎麼處理詐騙的？FB在台灣有窗口，沒作用又是最大宗，好意思笑小紅書？」、「Meta才是詐騙大本營」、「直白地說政治因素還比較讓人敬佩，假借打詐實行蓋牆真的很噁！這不就表明過去幾年的打詐根本玩假的」、「請教，小紅書被禁後，以後利用vpn在小紅書詐騙，警察能受理報案能查嗎？」

