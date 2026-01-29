基層警質疑「求助關老師」被標記 警政署：與事實不符

有媒體今日報導基層員警壓力大但不敢求助關老師擔心被標記，對此警政署發布新聞稿駁斥，表示近年積極結合外部專業心理人力及諮商服務資源，有效發揮其角色功能。

警政署外觀。（圖／資料畫面）

警政署指出，近年提高心理輔導預算至每年500萬元，拓展合作的委外心理機構，已經從113年的91處擴增至114年的182處，另外各警察機關總共聘任246名心理師及精神科醫師，擔任「心理輔導諮詢委員」，提供身心健康諮詢服務，並建置「全國警察心理輔導專線」，透過多元諮商服務管道，協助同仁維護心理健康。

警政署表示，為使員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解其心理壓力及情緒困擾，於110年起推動「委外預約諮商服務」，同仁不用再透過關老師轉介，可以自行向各機關合作之諮商機構預約。

警政署統計，近年同仁使用諮商服務已大幅成長，由109年945人次，提升至114年3903人次，成長逾3倍，其中，114年委外預約諮商使用為2761人次，已高於關老師轉介之1142人次，顯見具專業性及保密性之諮商服務措施，逐步獲得同仁認同與信任，有效提升同仁求助意願。

警政署也透過優化員工協助方案，整合心理諮商、法律扶助、理財諮詢、健康醫療及托育支持等五大面向，並針對霸凌防治，建立「職場不法侵害關懷機制」，落實嚴謹的保密協定與獨立諮詢空間，破除隱私疑慮，營造正向信賴、尊重互助的組織文化，確保同仁能在安全友善的環境中發揮專業。

警政署強調，每一位同仁都是珍貴的資產，未來將秉持「隱私優先、專業諮商、全面關懷」的原則，持續精進心理輔導體系，並將心理輔導資源全面宣導同仁，做員警最堅實的後盾，讓同仁在守護社會治安的同時，也能擁有健康的身心與職場環境。

