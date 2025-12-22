基層警辣椒水、防彈背心得自購？黃捷籲警政署「盤點到位」

即時中心／顏一軒報導

北捷發生的重大治安事件，引發社會高度關注，民進黨立委黃捷今（22）日在立法院內政委員會質詢內政部長劉世芳、警政署長張榮興；她呼籲社會應聚焦制度面的檢討，絕非責怪第一線執勤的基層員警，而是思考如何補強警政體系，讓執法人員能在安全、無後顧之憂的環境下執行任務；同時，針對基層員警反應辣椒水、防彈背心等裝備得自行購買一事，黃捷也具體要求警政署須「盤點到位」。





警政署長張榮興說明，警方在北捷攻擊案獲報後約4至6分鐘即趕抵現場，顯示第一線反應迅速；然而，本案在短時間內接連發生縱火、施放煙霧彈及持刀攻擊等跨區、跨類型犯罪，凸顯現行跨轄區通報與指揮調度仍有強化空間，若能更有效串聯資訊，或可提前攔截犯嫌、降低傷害。

黃捷呼籲警政署，應針對基層員警裝備全面「盤點到位」。（圖／黃捷國會辦公室提供）

針對人力配置，黃捷說明，北捷共有117個車站，外勤捷警僅168人，扣除輪班後，同一時間實際執勤警力不到80人，是否足以因應突發重大事件，值得檢視。對此，警政署長張榮興也允諾將重新檢討相關人力配置。

在裝備配發方面，黃捷則表示，有基層員警反映，因公發裝備品質不佳或配發不足，必須自行購買辣椒水、密錄器、警棍，甚至防彈背心；因此她要求警政署務必全面盤點裝備配發情形，確保裝備齊全、品質到位，真正成為基層員警的後盾。

另針對網路流傳「捷運警察無線電不通」的說法，黃捷亦轉述警政署澄清，該訊息為不實傳言，呼籲外界勿再以訛傳訛。

最後，黃捷指出，願無辜的犧牲者安息、傷者早日康復，政府必須正視制度漏洞，儘速補強警政體系，避免類似悲劇再次發生。







