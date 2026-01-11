基層質疑初選機制退黨 黃國昌嗆：全民調不公平？要承諾保送才叫公平？

民眾黨主席黃國昌今舉行新北市後援會成立大會。楊亞璇攝



新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅不滿初選機制退黨，還稱「我不會是最後一波退黨，絕對會有下一波產生。」民眾黨主席黃國昌今（1/11）出席新北市後援會成立大會，回嗆「適可而止」，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害民眾黨，選舉機制非常公開、公平，100%全民調，請問還有比這個更公平的方式嗎？黨要承諾保送他、徵召他，這樣子才公平？

對於基層認為初選的機制目前還是不太清楚，蔡志堅退黨，還稱可能退黨潮不會只有一波。黃國昌反問，「你說誰這樣講？他公開這樣講？哪一家報導這樣寫？」黃國昌痛批「亂寫」，他當面跟蔡志堅面對面，他到新竹去開會的時候，蔡就說想要選，不想參加黨內的初選，要用無黨籍選，「那我也只能尊重。」

黃國昌強調，黨內的選舉機制非常的公開也非常地公平，所謂「評鑑」的機制，民眾黨的提名有「消極資格」的要求。所謂有消極資格的要求，「你有沒有犯過什麼罪？你有沒有酒駕過？你有沒有家暴紀錄？」如果都沒有這種狀況的話，地方評鑑根本不會有問題。

黃國昌說，總不可能一個有酒駕紀錄的、或者是一個有家暴紀錄的、或者是一個有什麼槍砲前科的，還讓對方登記參加初選，那不是大笑話嗎？當然必須要進行初步的過濾，過濾沒有這些消極問題的，就進入了下一個階段，那進入了下一個階段，怎麼比？沒有幹部評分、沒有黨員投票，100% 全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」

黃國昌直言，有一些黨內的同志，他們不想參加這種初選的競爭，他們想要用無黨籍去選舉，站在他的角度，他從不口出惡言，尊重他們，但是也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害民眾黨。

黃國昌說，前主席柯文哲是好人，過去柯文哲對於這種事情通常不多做什麼，但是黃國昌現在是民眾黨的黨主席，他絕對不容許用這種子虛烏有、不實的事情，配合一些特定的媒體在攻擊民眾黨，他絕對不接受，所以如果有媒體朋友講出這樣子的話，說清楚講明白是哪裡不公平？「用全民調還不公平啊？那是不是按照他們的想法，黨要承諾保送他、徵召他，這樣子才公平？」

此外，黃國昌先前透露曾邀請創黨主席柯文哲夫人陳佩琪來出來選舉，但柯文哲拒絕，對於2026有何角色，黃國昌指出，這個真的 100% 尊重陳佩琪，陳佩琪是一個讓人覺得很感動、很有想法、而且很有行動力的一位醫師，在他眼中陳佩琪從來都不只是柯文哲主席的另一半，「在我眼中佩琪醫師就是佩琪醫師」以陳佩琪的能力，大家應該有目共睹。但是選舉這種事情，100% 尊重陳佩琪的意願。

黃國昌說，至於說助選的這件事情，相信陳佩琪醫師絕對不會推辭啦。過去民眾黨非常多的選舉，陳佩琪醫師也是一個非常強的「母雞」，全台灣各個地方到處去輔選。至於說在什麼地方、在什麼樣的選舉進行輔選？其實她只有一句話：100% 尊重佩琪醫師的決定，而且 100% 支持她的決定。

